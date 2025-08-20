Inicio Sociedad Costilla de Adán
Una planta de moda

Cuántas horas de sol al día necesita la costilla de Adán para realizar bien la fotosíntesis

La costilla de Adán, planta que ha vuelto a estar de moda en los hogares, necesita algunas horas de luz solar indirecta al día. ¿Cuántas son suficientes?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Esta planta necesita luz del sol indirecta para realizar la fotosíntesis adecuadamente

Esta planta necesita luz del sol indirecta para realizar la fotosíntesis adecuadamente

La costilla de Adán es una planta que cada vez se pone más de moda, todo, por la gran cantidad de beneficios que esta puede ofrecer, como también por su bajo costo de mantenimiento. Si la tienes en casa o quieres tenerla, debes saber que este ejemplar necesita de luz solar.

El sol es clave, como en otras plantas, para que la costilla de Adán realice correctamente el proceso de fotosíntesis y crezca adecuadamente. De lo contrario, uno de los problemas que se puede generar es el agrietamiento o la decoloración de sus hojas.

costilla de adan, planta
La costilla de Adán es una planta que está volviendo a ponerse de moda

La costilla de Adán es una planta que está volviendo a ponerse de moda

Cuántas hojas de sol necesita la costilla de Adán por día

Antes de revelar la incógnita en cuestión, es importante revelar que la costilla de Adán debe recibir luz solar indirecta, no directa. Sucede que los rayos del sol pueden quemar sus hojas en cuestión de minutos.

Aunque tolera cierta sombra, necesita suficiente luz para realizar la fotosíntesis y crecer adecuadamente. Se recomienda entre 3 y 6 horas de luz indirecta al día.

Justamente, su fácil adaptabilidad es una de las cosas que ha llevado esta planta a ponerse de moda nuevamente. Producto de esta, su crecimiento puede ser más lento.

planta, costilla de adan
La luz solar directa puede quemar las hojas de esta planta

La luz solar directa puede quemar las hojas de esta planta

Un lugar cerca de una ventana orientada al este o al sur, donde la luz del sol no sea demasiado intensa, es una buena opción para ubicar la costilla de Adán.

Ya lo sabes, si quieres que tu planta no sufra daños, y realice correctamente el proceso de fotosíntesis, todo lo que tienes que hacer es brindarle entre 3 y 6 horas de luz solar indirecta al día.

Más allá de la luz: consejos para cuidar esta planta

  • Riego: riégala cuando la capa superior de la tierra se seque. Evita el exceso de riego, ya que puede causar la pudrición de las raíces.
  • Humedad: aprecia la humedad, así que puedes rociar sus hojas con agua regularmente o colocar la maceta sobre un plato con piedras y agua.
  • Sustrato: utiliza un sustrato bien drenado para macetas.
  • Soporte: como planta trepadora, necesita un tutor o soporte para crecer.
  • Temperatura: prefiere temperaturas entre 18°C y 27°C.
  • Fertilizante: durante la primavera y el verano, puedes fertilizarla cada 4 a 6 semanas.
  • Limpieza de hojas: limpia regularmente las hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo y mejorar su apariencia.
  • Transplante: trasplanta a una maceta más grande cada dos años para darle más espacio de crecimiento.

Temas relacionados:

Te puede interesar