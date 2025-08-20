Cuántas horas de sol al día necesita la costilla de Adán para realizar bien la fotosíntesis

Aunque tolera cierta sombra, necesita suficiente luz para realizar la fotosíntesis y crecer adecuadamente. Se recomienda entre 3 y 6 horas de luz indirecta al día.

Justamente, su fácil adaptabilidad es una de las cosas que ha llevado esta planta a ponerse de moda nuevamente. Producto de esta, su crecimiento puede ser más lento.

planta, costilla de adan La luz solar directa puede quemar las hojas de esta planta

Un lugar cerca de una ventana orientada al este o al sur, donde la luz del sol no sea demasiado intensa, es una buena opción para ubicar la costilla de Adán.

Ya lo sabes, si quieres que tu planta no sufra daños, y realice correctamente el proceso de fotosíntesis, todo lo que tienes que hacer es brindarle entre 3 y 6 horas de luz solar indirecta al día.

Más allá de la luz: consejos para cuidar esta planta