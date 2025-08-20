Cuántas horas de sol al día necesita la costilla de Adán para realizar bien la fotosíntesis

Aunque tolera cierta sombra, necesita suficiente luz para realizar la fotosíntesis y crecer adecuadamente. Se recomienda entre 3 y 6 horas de luz indirecta al día.
Justamente, su fácil adaptabilidad es una de las cosas que ha llevado esta planta a ponerse de moda nuevamente. Producto de esta, su crecimiento puede ser más lento.
planta, costilla de adan
La luz solar directa puede quemar las hojas de esta planta
Un lugar cerca de una ventana orientada al este o al sur, donde la luz del sol no sea demasiado intensa, es una buena opción para ubicar la costilla de Adán.
Ya lo sabes, si quieres que tu planta no sufra daños, y realice correctamente el proceso de fotosíntesis, todo lo que tienes que hacer es brindarle entre 3 y 6 horas de luz solar indirecta al día.
Más allá de la luz: consejos para cuidar esta planta
- Riego: riégala cuando la capa superior de la tierra se seque. Evita el exceso de riego, ya que puede causar la pudrición de las raíces.
- Humedad: aprecia la humedad, así que puedes rociar sus hojas con agua regularmente o colocar la maceta sobre un plato con piedras y agua.
- Sustrato: utiliza un sustrato bien drenado para macetas.
- Soporte: como planta trepadora, necesita un tutor o soporte para crecer.
- Temperatura: prefiere temperaturas entre 18°C y 27°C.
- Fertilizante: durante la primavera y el verano, puedes fertilizarla cada 4 a 6 semanas.
- Limpieza de hojas: limpia regularmente las hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo y mejorar su apariencia.
- Transplante: trasplanta a una maceta más grande cada dos años para darle más espacio de crecimiento.