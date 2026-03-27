Ni en la almohada, ni en la ducha: cómo usar la planta de romero para eliminar el insomnio

El secreto reside en su capacidad para reducir los niveles de cortisol en la sangre, es decir, la hormona del estrés. Cuando esta está alta, el insomnio aparece de inmediato.

A veces no basta con la aromaterapia. Para decirle adiós a este problema, es necesario que tu organismo interactúe directamente con los componentes de la planta.

romero, infusion.jpg Esta infusión de romero puede ayudarte a mejorar la digestión.

Sin más rodeos, debes preparar una infusión relajante de romero, la que permite que sus antioxidantes trabajen desde el interior, relajando la musculatura lisa y preparando al corazón para dormir.

Cómo preparar esta infusión beneficiosa

La proporción justa: utiliza apenas una ramita pequeña (no más de 5 cm) de romero fresco. El exceso puede tener un efecto tonificante no deseado.

utiliza apenas una ramita pequeña (no más de 5 cm) de romero fresco. El exceso puede tener un efecto tonificante no deseado. El aliado estratégico: combina el romero con una flor de manzanilla o de tila. Esta sinergia potencia el efecto sedante.

combina el romero con una flor de manzanilla o de tila. Esta sinergia potencia el efecto sedante. El ritual del tiempo: hierve agua, añade la planta, apaga el fuego y deja infusionar por exactamente 7 minutos. Tómalo tibio, 45 minutos antes de ir a la cama.

A diferencia de los aceites o las ramas secas en la habitación, la ingesta controlada de esta planta ayuda a regular la digestión nocturna. Sucede que, muchas veces, el insomnio no es mental. Si notas que este truco casero no funciona, es mejor que contactes con un profesional para dormir mejor por las noches.