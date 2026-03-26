La planta trepadora casi indestructible que se puede cultivar en maceta

planta trepadora Esta planta es frondosa y rústica, se puede cultivar en interior o exterior.

Cuidados de la planta trepadora

Según expertos de plnts, el ciso debe ser cultivado en un punto con luz abundante, aunque puede crecer y lucirse en rincones con poca luz dentro de casa. Pero es importante ubicarlo cerca de una ventana que esté orientada al este o al oeste.

El peor enemigo de esta trepadora es el exceso de agua, ya que puede provocar la caída masiva de las hojas maduras. Es importante mantener el sustrato húmedo en verano y dejarlo secar entre riego y riego durante el resto del año. Tolera los ambientes secos así que no exige pulverizaciones regulares.

Para un cuidado óptimo, abona tu Cissus solo en primavera y verano, cuando la planta se encuentre en estado activo. En otoño e invierno no necesita nutrientes, así que saltea la alimentación.

cissus en maceta Esta planta necesita temperaturas más bien frescas.

La poda regular es clave para mantener la planta bajo control y con una forma compacta. Como crece rápidamente, puede ser necesario podar los tallos largos, y eliminar las hojas amarillas o secas. Así, la enredadera se mantendrá fresca y sana en todo momento.

Es importante cultivar el ciso en una maceta de tamaño mediano a grande, preferiblemente con orificios de drenaje que permiten que la planta tenga oxígeno y evita el encharcamiento. Teniendo en cuenta todos los cuidados, esta enredadera llenará de color el hogar.