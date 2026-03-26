La planta trepadora casi indestructible que se puede cultivar en maceta

Las plantas trepadoras son una muy buena opción para añadir al jardín. Tienen la capacidad de tapizar con una alfombra verde las paredes, rejas e incluso pérgolas, por lo que aportan sombra. Además, cuando llega el otoño se tiñen de colores amarillos y rojos, por lo que agregan dinamismo al paisaje.
El cissus o ciso (Cissus rhombifolia) es una planta ideal para cultivar en casa. Gracias a su porte delicado y su fácil cuidado, abunda en muchos hogares, ya sea en un cesto colgante o en una maceta donde previamente hayamos colocado una estructura.
Tiene tallos finos que crecen con rapidez dando paso a nuevas hojas triobuladas de color verde brillante. Puntualmente tiene zarcillos, que son hojas modificadas que la planta utiliza para trepar sobre cualquier soporte.
Cuidados de la planta trepadora
Según expertos de plnts, el ciso debe ser cultivado en un punto con luz abundante, aunque puede crecer y lucirse en rincones con poca luz dentro de casa. Pero es importante ubicarlo cerca de una ventana que esté orientada al este o al oeste.
El peor enemigo de esta trepadora es el exceso de agua, ya que puede provocar la caída masiva de las hojas maduras. Es importante mantener el sustrato húmedo en verano y dejarlo secar entre riego y riego durante el resto del año. Tolera los ambientes secos así que no exige pulverizaciones regulares.
Para un cuidado óptimo, abona tu Cissus solo en primavera y verano, cuando la planta se encuentre en estado activo. En otoño e invierno no necesita nutrientes, así que saltea la alimentación.
La poda regular es clave para mantener la planta bajo control y con una forma compacta. Como crece rápidamente, puede ser necesario podar los tallos largos, y eliminar las hojas amarillas o secas. Así, la enredadera se mantendrá fresca y sana en todo momento.
Es importante cultivar el ciso en una maceta de tamaño mediano a grande, preferiblemente con orificios de drenaje que permiten que la planta tenga oxígeno y evita el encharcamiento. Teniendo en cuenta todos los cuidados, esta enredadera llenará de color el hogar.