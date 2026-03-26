Adiós al olor a cigarrillo: la planta de interior que saca el humo de tu hogar en tiempo récord

Adiós al olor a cigarrillo: la planta de interior que saca el humo de tu hogar

No es solo una cuestión de aroma. El humo del cigarrillo libera compuestos volátiles que quedan suspendidos en el ambiente. Según estudios, la drácena tiene una capacidad asombrosa para absorber sustancias tóxicas como el benceno, el xileno y el tricloroetileno, elementos presentes en el humo del tabaco.

Lo que hace esta planta es actuar como un filtro biológico, es decir, absorbe estas partículas a través de sus hojas y las transforma en alimento, devolviendo al ambiente oxígeno mucho más limpio.

dracena (1) La Dracaena marginata ayuda a filtrar toxinas del aire como las del humo de tabaco y se destaca por ser una opción ideal para mejorar ambientes interiores.

Además de su poder purificador y excelencia para sacar el olor a cigarillo, esta planta es ideal para quienes no tienen "mano" para la jardinería o disponen de poco tiempo:

Aguanta muy bien la falta de luz directa, ideal para rincones del living o departamentos.

No necesita agua constantemente; de hecho, prefiere que el sustrato se seque un poco entre riego y riego.

Su tronco fino y sus hojas con bordes rojizos le dan un toque moderno a cualquier ambiente.

Para que tu drácena sea realmente efectiva combatiendo los restos del olor, es necesario limpiar sus hojas con un paño húmedo una vez por semana.

El polvo muchas veces bloquea sus poros y reduce su capacidad de filtrado. Si la ubicás cerca del lugar donde se suele fumar, notarás la diferencia en la frescura del aire en pocos días.