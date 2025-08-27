Por primera vez en 52 años, la TV pública podría no transmitir los partidos del Mundial

El motivo, según explican desde el oficialismo, obedece al "voluptuoso capital económico" que requiere un evento de esta magnitud, sumado al recorte de inversión que profesa y sostiene el Gobierno Nacional sobre la Radio y Televisión Argentina. El ajuste en este sector empuja al Ejecutivo a oponerse a dicho gasto, también en coherencia con la siempre intención de privatizar y/o cerrar los medios que hasta hoy son del Estado.

seleccion-argentina De confirmarse la intención del Gobierno Nacional, los partidos del Mundial 2026 no podrían verse de manera gratuita por la TV Pública.

Posible adiós a una tradición de medio siglo entre la TV Pública y los mundiales

En caso de no transmitirse, el hecho marcaría un quiebre en 52 años de lo que a mundiales y transmisiones respecta. La última vez que la TV Pública no emitió una cita mundialista fue en la edición de México 1970, porque las imágenes llegaron a través de una apuesta técnica de un medio privado. Luego, desde Alemania 1974 en adelante, todos los mundiales fueron transmitidos -parcial o totalmente- de manera gratuita para toda la argentina por medio de la TV Pública.