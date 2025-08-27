Inicio Ovación Fútbol TV Pública
Copa del Mundo 2026

Por primera vez en 52 años, la TV pública podría no transmitir los partidos del Mundial

El motivo, según fuentes de gobierno, es el capital económico que requiere una cobertura de esa índole. Los detalles

Por UNO
El Gobierno de Javier Milei evalúa seriamente no adquirir los derechos televisivos que permitirían que cientos de argentinos miren a través de sus pantallas la Copa del Mundo 2026. De confirmarse, se produciría la ruptura de una continuidad que se mantiene desde 1974 a la fecha.

El motivo, según explican desde el oficialismo, obedece al "voluptuoso capital económico" que requiere un evento de esta magnitud, sumado al recorte de inversión que profesa y sostiene el Gobierno Nacional sobre la Radio y Televisión Argentina. El ajuste en este sector empuja al Ejecutivo a oponerse a dicho gasto, también en coherencia con la siempre intención de privatizar y/o cerrar los medios que hasta hoy son del Estado.

seleccion-argentina
Posible adiós a una tradición de medio siglo entre la TV Pública y los mundiales

En caso de no transmitirse, el hecho marcaría un quiebre en 52 años de lo que a mundiales y transmisiones respecta. La última vez que la TV Pública no emitió una cita mundialista fue en la edición de México 1970, porque las imágenes llegaron a través de una apuesta técnica de un medio privado. Luego, desde Alemania 1974 en adelante, todos los mundiales fueron transmitidos -parcial o totalmente- de manera gratuita para toda la argentina por medio de la TV Pública.

Si bien existe un plazo hasta fin de año para terminar de definir, desde el Gobierno nacional ratificarían esta postura de no invertir millones de dólares para transmitir los partidos del Mundial 2026.

La ruptura a una tradición de más de medio siglo tendría concordancia y precedente con la decisión de no emitir algunos encuentros de la Selección argentina como el de la ventana de Eliminatorias 2024 donde la Albiceleste se cruzó ante Chile.

