A un año del arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1: el mensaje de la escudería Williams

La escudería Williams recordó en sus redes sociales aquel anuncio que le dio un salto de popularidad en sus redes sociales. “Este día en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada”, publicaron junto a una foto. El argentino por supuesto respondió el gesto con corazones en señal de agradecimiento al equipo que luego lo catapultó hacia su presente en Alpine.

Los primeros pasos de Colapinto en Williams: sorpresas y buenos resultados

El debut de Franco Colapinto con Williams se produjo en Monza, donde consiguió finalizar en el duodécimo lugar tras partir desde la decimoctava posición. Esa actuación lo colocó por delante de pilotos de experiencia como el australiano Daniel Ricciardo y el finlandés Valtteri Bottas.

El argentino sumó grandes actuaciones como en Azerbaiyán, donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1, y en Austin, donde es recordado por haber realizado brillantes adelantamientos como al piloto campeón del mundo Fernando Alonso.

Colapinto no solo cumplió en la pista, sino que también despertó un enorme entusiasmo en los fanáticos. En México, su llegada generó una marea de argentinos en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo mismo sucedió en Interlagos y en cada pista a la que asistió. En redes sociales, el argentino movilizó a centenares de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, no todo fue bueno, ya que en Brasil sufrió un fuerte accidente bajo la lluvia y en Las Vegas un choque durante la clasificación condicionó su desempeño.

Actualmente, el pilarense volverá a las pistas, luego de un receso de tres semanas, en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde intentará sumar sus primeros puntos con Alpine.