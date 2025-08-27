Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
A un año del arribo de Franco Colapinto a la Fórmula 1: el mensaje de la escudería Williams

Colapinto reemplazó a Logan Sargeant en Williams para desempeñarse por primera vez en la Fórmula 1.

Pasó un año desde que Williams anunció la incorporación de Franco Colapinto a la Fórmula 1 en lo que significó el estreno del argentino en la máxima categoría del automovilismo mundial. Entonces, el pilarense reemplazó del estadounidense Logan Sargent por el resto de la temporada 2024.

Franco Colapinto con aquel anuncio rompió una sequía de 23 años sin argentinos en la Fórmula 1. Además, el argentino desató una revolución entre los fanáticos del Gran Circo.

colapinto williams 9.jpg
Franco Colapinto corriendo para Williams en la Fórmula 1.

A un año del estreno de Franco Colapinto en la Fórmula 1: el recuerdo de Williams

Aquel día el anuncio causó furor en el público argentino que, desde el arribo de Franco Colapinto a la máxima, retomó el viejo ritual de levantarse cada domingo de acción a ver la carrera para alentar al simpático pilarense de 22 años.

La escudería Williams recordó en sus redes sociales aquel anuncio que le dio un salto de popularidad en sus redes sociales. “Este día en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada”, publicaron junto a una foto. El argentino por supuesto respondió el gesto con corazones en señal de agradecimiento al equipo que luego lo catapultó hacia su presente en Alpine.

Embed - Atlassian Williams Racing on Instagram: "On this day in 2024, we announced that Franco Colapinto would drive with the team for the remainder of the season "

Los primeros pasos de Colapinto en Williams: sorpresas y buenos resultados

El debut de Franco Colapinto con Williams se produjo en Monza, donde consiguió finalizar en el duodécimo lugar tras partir desde la decimoctava posición. Esa actuación lo colocó por delante de pilotos de experiencia como el australiano Daniel Ricciardo y el finlandés Valtteri Bottas.

El argentino sumó grandes actuaciones como en Azerbaiyán, donde consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1, y en Austin, donde es recordado por haber realizado brillantes adelantamientos como al piloto campeón del mundo Fernando Alonso.

Embed - Sobrepaso de Franco Colapinto, en Williams, a Fernando Alonso

Colapinto no solo cumplió en la pista, sino que también despertó un enorme entusiasmo en los fanáticos. En México, su llegada generó una marea de argentinos en las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez. Lo mismo sucedió en Interlagos y en cada pista a la que asistió. En redes sociales, el argentino movilizó a centenares de fanáticos en todo el mundo.

Sin embargo, no todo fue bueno, ya que en Brasil sufrió un fuerte accidente bajo la lluvia y en Las Vegas un choque durante la clasificación condicionó su desempeño.

Actualmente, el pilarense volverá a las pistas, luego de un receso de tres semanas, en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde intentará sumar sus primeros puntos con Alpine.

