El circuito de Hungría le ha traído varios dolores de cabeza a Colapinto. Ya en la carrera de este domingo tuvo dos paradas muy problemáticas en boxes que lo llevaron a terminar en el puesto 18, a una vuelta del ganador. A su compañero tampoco le fue bien, ya que finalizó 19.

franco colapinto accidente hungría formula 1 El auto de Franco Colapinto

No obstante, el auto en el que chocó Colapinto no es el que usa en las carreras. De hecho, para este miércoles, tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly planeaban usar dos versiones de sus coches: el A525 (la versión actual) y un A523 (dos temporadas atrás) bajo la modalidad TPC (Test of Previous Car), monoplaza que el argentino ya condujo en pruebas en Barcelona, Monza, Qatar y Zandvoort. La idea era que ambos alternaran los autos que estaban utilizando.

Antes del accidente, la idea de Colpainto era viajar a la sede de Alpine en Enstone, para practicar en el simulador y preparar las próximas carreras de Fórmula 1, que son en Países Bajos el 31 de agosto y en el mítico trazado de Monza, el 7 de septiembre.