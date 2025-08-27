Torneo Clausura: Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya conocen a los árbitros designados para sus partidos

El árbitro designado para el partido de Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, correspondiente a la Zona A, contará con el arbitraje de Facundo Tello y estará acompañado por Facundo Rodríguez y Matías Balmaceda. El cuarto colegiado será Facundo Rojo Casal mientras que en el VAR estará Lucas Novelli y en el AVAR estará Laura Fortunato.

Facundo Tello Facundo Tello dirigirá a la Lepra por la séptima fecha del Torneo Clausura.

En el partido de la Zona B entre Platense y Godoy Cruz el colegiado será Nicolás Lamolina y tendrá como primer asistente a Gerardo Lencina, segundo asistente a Daiana Milona y como cuarto árbitro a Nelson Sosa. Además, en el VAR estará Salomé Di Iorio y en el AVAR, Franco Acita.

Nicolás Lamolina Nicolás Lamolina será el encargado de impartir justicia en el partido de Godoy Cruz.

Entre los partidos más destacados de la séptima fecha está el clásico entre San Lorenzo y Huracán (se trata de un interzonal) que se jugará el sábado a las 14.45 con arbitraje de Nicolás Ramírez mientras que Boca visitará a Aldosivi el domingo a las 14.30 (Sebatián Zunino será el colegiado) y River recibirá el mismo día a San Martín de San Juan a las 19.15 con arbitraje de Darío Herrera.

Todos los árbitros elegidos para la séptima fecha

Viernes 29 de agosto

Banfield - Tigre (Zona A): a partir de las 19.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Marcos Recalde.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Jorge Broggi.

Newell’s - Barracas Central (Zona A): desde las 19.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Hugo Paez.

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.

VAR: Pablo Dóvalo.

AVAR: Diego Romero.

Instituto - Independiente (Zona B): a partir de las 21.15.

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco

Cuarto árbitro: Jorge Ethen

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

San Lorenzo - Huracán (Interzonal): desde las 14.45.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Pablo González.

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo.

Cuarto árbitro: Ariel Penel.

VAR: Hector Paletta.

AVAR: Diego Verlotta.

Central Córdoba - Estudiantes (Zona A): a partir de las 17.

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua.

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Nelson Sosa.

Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors (Zona A): desde las 17.

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez.

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Laura Fortunato.

Sarmiento - Rosario Central (Zona B): a partir de las 19.15.

Árbitro: Andrés Merlos.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Joaquin Gil.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Gastón Suárez.

Vélez - Lanús (Zona B): desde las 21.30.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfá.

Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba.

Cuarto árbitro: Damián Rubino.

VAR: Jorge Baliño.

AVAR: Matías Bianchi.

Domingo 31 de agosto

Aldosivi - Boca (Zona A): a partir de las 14.30.

Árbitro: Sebastián Zunino.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: José Carreras.

AVAR: Gisella Trucco.

Talleres - Deportivo Riestra (Zona B): desde las 16.45.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Uziga

Defensa y Justicia - Belgrano (Zona A): a partir de las 16.45.

Árbitro: Felipe Viola.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso.

Árbitro asistente 2: Carla López.

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni.

VAR: Ariel Penel.

AVAR: Wenceslao Meneses.

River - San Martín SJ (Zona B): desde las 19.15.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez.

Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Mariana De Almeida.

Racing - Unión (Zona A): a partir de las 21.15.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso.

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

VAR: Álvaro Carranza.

AVAR: Joaquin Gil.

Lunes 1° de septiembre

Gimnasia - Atlético Tucumán (Zona B): desde las 17.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli.

Cuarto árbitro: Diego Ceballos.

VAR: Fabricio Llobet.

AVAR: Javier Mihura.

Platense - Godoy Cruz (Zona B): a partir de las 19.15.