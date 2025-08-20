Inter Miami, con Messi, y Tigres, con Ángel Correa, se enfrentan en un duelo plagado de argentinos: hora, TV y formaciones

messi Lionel Messi estaría para jugar ante Tigres luego de entrenar diferenciado.

Con presencia argentina y de campeones del mundo, cómo llegan Inter Miami y Tigres de México

El equipo de Javier Mascherano viene de caer 4 a 1 en el clásico ante Orlando City -sin Lionel Messi que aún estaba recuperándose de su lesión- y de derrotar por 3 a 1 a Los Ángeles Galaxy por la última jornada de la MLS, ya con el regreso del astro rosarino. Por la Leagues Cup, Inter Miami tuvo una buena primera fase y venció a Atlas, Necaxa y Pumas.

Por su parte, Tigres viene de aplastar 7 a 0 con un gol de Ángel Correa, y de caer ante Club América por la Liga Mx. En la Leagues Cup, el elenco mexicano venció a Houston Dynamo, y a San Diego, y perdió ante Los Ángeles.

En ambas parcialidades habrá masiva presencia argentina. En Inter Miami, la estrella principal será Lionel Messi -estaría para jugar luego de entrenar diferenciado- junto a Rodrigo de Paul. Además las Garzas cuentan con Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tadeo Allende, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Baltasar Rodríguez. Por supuesto, Javier Mascherano como DT, y su ayudante Lucas Pagano.

Correa Tigres Angelito Correa, el campeón del mundo en Tigres de México.

En Tigres de México, serán representantes nacionales: Ángel Correa, Nahuel el Patón Guzmán, Juan Brunetta (ex Godoy Cruz) y Nicolás Ibáñez; además del cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro y sus ayudantes Maximiliano Velázquez y Manuel Fernández.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

Hora: 21.00

TV: Apple TV / Disney+

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale