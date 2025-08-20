Inicio Ovación Fútbol Inter Miami
Inter Miami, con Messi, y Tigres, con Ángel Correa, se enfrentan en un duelo plagado de argentinos: hora, TV y formaciones

El elenco estadounidense se mide ante su par mexicano por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Carolina Quiroga
Inter Miami y Tigres de México se enfrentarán por la Leagues Cup. 

Inter Miami y Tigres de México se enfrentan este miércoles por los cuartos de final de la Leagues Cup. En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, desde las 21, las Garzas buscarán asegurar su pasaje a la siguiente instancia y así procurar repetir por segunda vez el título del certamen internacional.

Por su parte, el elenco mexicano tendrá el desafío de enfrentar a un equipo de estrellas y buscar coronarse por primera vez en su historia en la Leagues Cup. El ganador de la llave se enfrentará con el vencedor del duelo entre Toluca y Orlando City.

Tanto en Tigres como en Inter Miami habrá gran presencia argentina pero, quienes sin dudas se llevarán todas las miradas, serán de los campeones de mundo: Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ángel Correa.

messi
Lionel Messi estar&iacute;a para jugar ante Tigres luego de entrenar diferenciado.

Con presencia argentina y de campeones del mundo, cómo llegan Inter Miami y Tigres de México

El equipo de Javier Mascherano viene de caer 4 a 1 en el clásico ante Orlando City -sin Lionel Messi que aún estaba recuperándose de su lesión- y de derrotar por 3 a 1 a Los Ángeles Galaxy por la última jornada de la MLS, ya con el regreso del astro rosarino. Por la Leagues Cup, Inter Miami tuvo una buena primera fase y venció a Atlas, Necaxa y Pumas.

Por su parte, Tigres viene de aplastar 7 a 0 con un gol de Ángel Correa, y de caer ante Club América por la Liga Mx. En la Leagues Cup, el elenco mexicano venció a Houston Dynamo, y a San Diego, y perdió ante Los Ángeles.

En ambas parcialidades habrá masiva presencia argentina. En Inter Miami, la estrella principal será Lionel Messi -estaría para jugar luego de entrenar diferenciado- junto a Rodrigo de Paul. Además las Garzas cuentan con Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Tadeo Allende, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Baltasar Rodríguez. Por supuesto, Javier Mascherano como DT, y su ayudante Lucas Pagano.

Correa Tigres
Angelito Correa, el campe&oacute;n del mundo en Tigres de M&eacute;xico.&nbsp;

En Tigres de México, serán representantes nacionales: Ángel Correa, Nahuel el Patón Guzmán, Juan Brunetta (ex Godoy Cruz) y Nicolás Ibáñez; además del cuerpo técnico encabezado por Guido Pizarro y sus ayudantes Maximiliano Velázquez y Manuel Fernández.

Posibles formaciones

Inter Miami: Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.

Hora: 21.00

TV: Apple TV / Disney+

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale

