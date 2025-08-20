Inicio Ovación Fútbol Gustavo Costas
La tajante advertencia de Gustavo Costas a Barros Schelotto tras la agónica clasificación de Racing

La Academia logró eliminar a Peñarol en una serie para el infarto y Gustavo Costas infló el pecho de cara a su cruce con Vélez en el torneo continental

Fabián Salamone
El entrenador de la Academia habló tras los festejos.

Ahora, el rival en cuartos de final será Vélez. El equipo de Guillermo Barros Schelotto dejó en el camino a Fortaleza y habrá duelo de argentinos por un lugar en una de las semifinales de la competencia.

Racing
El Racing de Gustavo Costas, entre los ocho mejores de la Copa Libertadores.

En este contexto, en medio de la conferencia de prensa que afrontó tras la clasificación en el Cilindro de Avellaneda, Gustavo Costas infló el pecho y se refirió al futuro de la Academia en el torneo de clubes más importante del continente. Además, aprovechó para enviarle una advertencia al Mellizo.

La palabra de Gustavo Costas tras la clasificación de Racing

Para comenzar con su charla ante los micrófonos, el DT de la Academia soltó: "Los chicos dejaron todo en el campo de juego. Sabíamos que era difícil, que no iba a ser fácil. Con la gente nuestra en el Cilindro demostramos que somos fuertes. Le agradezco a la gente. Nos merecíamos esta alegría".

Sobre el futuro de Racing en la competencia, manifestó: "Estos chicos, que me llevaron a cumplir el sueño de dos Copas internacionales y ahora nos llevan en esta Libertadores que es un sueño también, que es más difícil... Estamos intactos".

Posteriormente, con un claro mensaje a Guillermo Barros Schelotto de cara al cruce de cuartos de final, Costas aseguró que su equipo va por todo a pesar de las dificultades que tienen por delante.

"Esto no termina. Va a ser difícil, sí. Es muy difícil, porque estás en el campeonato, en esto, en la Copa Argentina... Uno tiene el sueño de ir por todo", advirtió el director técnico de Racing ante los medios.

Por último, con el corazón en la mano, Costas le habló a los hinchas: "Las puertas están abiertas para todos los racinguistas. Vamos a perder... No somos el Real Madrid o Barcelona que tienen plata para comprar a todos esos jugadores. A la guerra vamos siempre con estos jugadores".

