Duelo de argentinos en la Leagues Cup: el Inter Miami de Messi y De Paul se medirá ante el equipo de otro campeón del mundo

Al término de la fase liga, se definieron las tablas y se conocieron los cruces de cuartos de final del certamen.

Por Carolina Quiroga
Inter Miami se enfrentará al equipo de otro campeón del mundo en los cuartos de la Leagues Cup. 

Se definieron los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup, certamen que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX de México. Terminada la fase liga, Inter Miami conoció a su rival para competir en la fase decisiva del certamen. Se trata de un equipo que tiene a otro campeón del mundo entre sus filas.

Luego de vencer a Pumas por 3 a 1 con el debut en la red de Rodrigo De Paul y sin Lionel Messi(lesionado), Inter Miami se posicionó en el segundo lugar de la tabla de la MLS -por debajo del líder Seattle Sounders, y se cruzará con el tercer elenco de la tabla de ubicaciones de la Liga MX, equipo que tiene a otro argentino destacado integrando el plantel principal.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Javier Mascherano en las instalaciones del Inter Miami.

Duelo de argentinos en la Leagues Cup

Por los cuartos de final de la Leagues Cup, Inter Miami se medirá ante Tigres del recién llegado Ángel Correa. El ex San Lorenzo arribó al combinado mexicano luego de 10 temporadas en el Atlético de Madrid de España. En este certamen ya dio muestra de su jerarquía y convirtió dobletes ante San Diego y Houston.

Ángel Correa ya convirtió goles en la Leagues Cup para Tigres de México.

El cruce entre argentinos campeones del mundo tiene fecha estimada entre el 18 y 20 de agosto próximo, aún resta definir el día y la hora. El cotejo será a partido único en el Chase Stadium de Fort Lauderdale de Florida, donde juega de local el Inter Miami de Lionel Messi.

