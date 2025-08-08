Duelo de argentinos en la Leagues Cup: el Inter Miami de Messi y De Paul se medirá ante el equipo de otro campeón del mundo

Luego de vencer a Pumas por 3 a 1 con el debut en la red de Rodrigo De Paul y sin Lionel Messi(lesionado), Inter Miami se posicionó en el segundo lugar de la tabla de la MLS -por debajo del líder Seattle Sounders, y se cruzará con el tercer elenco de la tabla de ubicaciones de la Liga MX, equipo que tiene a otro argentino destacado integrando el plantel principal.

inter miami messi de paul mascherano Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Javier Mascherano en las instalaciones del Inter Miami.

Duelo de argentinos en la Leagues Cup

Por los cuartos de final de la Leagues Cup, Inter Miami se medirá ante Tigres del recién llegado Ángel Correa. El ex San Lorenzo arribó al combinado mexicano luego de 10 temporadas en el Atlético de Madrid de España. En este certamen ya dio muestra de su jerarquía y convirtió dobletes ante San Diego y Houston.