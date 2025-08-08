Se definieron los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup, certamen que enfrenta a los equipos de la MLS con los de la Liga MX de México. Terminada la fase liga, Inter Miami conoció a su rival para competir en la fase decisiva del certamen. Se trata de un equipo que tiene a otro campeón del mundo entre sus filas.
Duelo de argentinos en la Leagues Cup: el Inter Miami de Messi y De Paul se medirá ante el equipo de otro campeón del mundo
Al término de la fase liga, se definieron las tablas y se conocieron los cruces de cuartos de final del certamen.