Volvió Messi, brilló y el Inter Miami se recuperó venciendo a Los Ángeles Galaxy

Inter Miami derrotó a Los Angeles Galaxy en un partido que tuvo como gran figura a Lionel Messi, quien regresó tras dos semanas ausente por lesión.

Messi volvió a las canchas y brilló.

Inter Miami derrotó por 3-1 a Los Angeles Galaxy, en un partido por la MLS que tuvo como gran figura a Lionel Messi, quien regresó tras dos semanas de inactividad por lesión y lo hizo con un impacto inmediato.

Messi ingresó en el inicio del segundo tiempo con el marcador 1-0 a favor de las “Garzas”, que habían abierto la cuenta gracias a Jordi Alba tras un pase exquisito de Sergio Busquets.

Lionel Messi volvió y el Inter Miami sigue creciendo.

Los angelinos llegaron a empatar con un golazo de Joseph Paintsil, pero entonces apareció el capitán rosarino: primero con un tanto magnífico para devolver la ventaja y luego con una asistencia de taco para que Luis Suárez selle el triunfo del equipo dirigido por Javier Mascherano.

Inter Miami tuvo como titulares a Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Tadeo Allende y el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi, junto a Alba, Busquets y Suárez.

Luego, en el arranque del complemento, Messi y Rodrigo De Paul saltaron al campo donde el rosarino fue decisivo: primero encaró, se perfiló para su zurda y marcó el 2-1 y a los pocos minutos inventó una asistencia de taco fenomenal para Suárez.

Con la conquista de este sábado Messi llegó a 19 goles en 19 partidos jugados este año en la MLS.

Inter Miami, de la MLS a la Leagues Cup

Con esta victoria, Inter Miami se repone en la MLS y gana confianza de cara al duelo decisivo del próximo miércoles 20 de agosto, cuando enfrentará a Tigres de México por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup.

En la conferencia Este de la MLS el equipo de Miami quedó en la cuarta posición con 45 puntos a seis unidades de Philadelphia, pero con tres partidos menos jugados.

