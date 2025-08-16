Volvió Messi, brilló y el Inter Miami se recuperó venciendo a Los Ángeles Galaxy

Inter Miami tuvo como titulares a Oscar Ustari, Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Tadeo Allende y el hijo de argentinos Benjamín Cremaschi, junto a Alba, Busquets y Suárez.

Embed - GOL Y ASISTENCIA ICÓNICA DE MESSI EN EL TRIUNFO DE INTER MIAMI | I. Miami 3-1 LA Galaxy | RESUMEN

Luego, en el arranque del complemento, Messi y Rodrigo De Paul saltaron al campo donde el rosarino fue decisivo: primero encaró, se perfiló para su zurda y marcó el 2-1 y a los pocos minutos inventó una asistencia de taco fenomenal para Suárez.

Con la conquista de este sábado Messi llegó a 19 goles en 19 partidos jugados este año en la MLS.

Inter Miami, de la MLS a la Leagues Cup

Con esta victoria, Inter Miami se repone en la MLS y gana confianza de cara al duelo decisivo del próximo miércoles 20 de agosto, cuando enfrentará a Tigres de México por un lugar en las semifinales de la Leagues Cup.

En la conferencia Este de la MLS el equipo de Miami quedó en la cuarta posición con 45 puntos a seis unidades de Philadelphia, pero con tres partidos menos jugados.