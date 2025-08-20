Netflix: de qué trata la película Casi familia

La película Casi familia se desarrolla durante un viaje que se convierte en una comedia de orgullo y rivalidad, en el que un papá brasileño encuentra la horma de su zapato cuando le presentan a los suegros argentinos de su hija.

Casi familia presenta una cómica competencia llena de orgullo y patriotismo, en la que los consuegros se convierten en dignos rivales. Otávio, interpretado por Leandro Hassum, es un padre brasileño que se ve obligado junto a sus parientes a viajar a la pintoresca Bariloche, en Argentina.

CASI FAMILIA PELÍCULA (1)

El motivo del viaje es conocer al prometido argentino de su hija Mariana (Júlia Svacinna) y sus suegros (Gabriel Goity). Entre paisajes nevados, deliciosos vinos argentinos y malentendidos idiomáticos, Otávio, con sus actitudes celosas e impulsivas, termina poniendo en riesgo la felicidad de su hija.

Netflix: tráiler de la película Casi familia

Reparto de Casi familia, película de Netflix

Leandro Hassum como Otávio

Julia Svacinna como Mariana

Gabriel Goity como Héctor

como Héctor Simón Hempe como Miguel

Karina Ramil

João Barreto

Mariela Pizzo

Abril Di Yorio

Fabio Santiago Israel

Felippe Danches

Pedro Benevides

Mauricio Biava

Carlota Erika Von Gebhardt

Sebastian "Sevos" Lucioni

Pablo Adrian Divita

Adrián Marré

Dónde ver la película Casi familia, según la zona geográfica