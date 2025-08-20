Gabriel Goity protagoniza una comedia que acaba de estrenar en Netflix. Foto: gentileza lanacion.

Gabriel Goity protagoniza una comedia que acaba de estrenar en Netflix. Foto: gentileza lanacion.

Netflix acaba de estrenar una producción brasileño-argentina que es ideal para ver en familia. Este viernes 18 de julio de 2025, la plataforma de series y películas lanzó una comedia conmovedora y para no parar de reír que tiene un elenco d elujo.

Se trata de la película Casi familia, dirigida por Felipe Joffily y que recién estrena a nivel mundial. A lo largo de 1 hora y 21 minutos, esta comedia disparatada retrata la competencia llena de orgullo, celos y patriotismo de dos consuegros, uno brasileño y el otro argentino.

Los protagonistas son Leandro Hassum, en el papel de un padre basileño que se ve obligado a viajar a Argentina para conocer a los suegros de su hija, y Gabriel "Puma" Goity, el padre argentino del novio y guía turístico del viaje.

Netflix: de qué trata la película Casi familia

La película Casi familia se desarrolla durante un viaje que se convierte en una comedia de orgullo y rivalidad, en el que un papá brasileño encuentra la horma de su zapato cuando le presentan a los suegros argentinos de su hija.

Casi familia presenta una cómica competencia llena de orgullo y patriotismo, en la que los consuegros se convierten en dignos rivales. Otávio, interpretado por Leandro Hassum, es un padre brasileño que se ve obligado junto a sus parientes a viajar a la pintoresca Bariloche, en Argentina.

El motivo del viaje es conocer al prometido argentino de su hija Mariana (Júlia Svacinna) y sus suegros (Gabriel Goity). Entre paisajes nevados, deliciosos vinos argentinos y malentendidos idiomáticos, Otávio, con sus actitudes celosas e impulsivas, termina poniendo en riesgo la felicidad de su hija.

Netflix: tráiler de la película Casi familia

Embed - Casi familia | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Casi familia, película de Netflix

  • Leandro Hassum como Otávio
  • Julia Svacinna como Mariana
  • Gabriel Goity como Héctor
  • Simón Hempe como Miguel
  • Karina Ramil
  • João Barreto
  • Mariela Pizzo
  • Abril Di Yorio
  • Fabio Santiago Israel
  • Felippe Danches
  • Pedro Benevides
  • Mauricio Biava
  • Carlota Erika Von Gebhardt
  • Sebastian "Sevos" Lucioni
  • Pablo Adrian Divita
  • Adrián Marré

Dónde ver la película Casi familia, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Casi familia se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Casi familia se puede ver en Netflix.
  • España: la película Casi familia se puede ver en Netflix.

