La película Casi familia se desarrolla durante un viaje que se convierte en una comedia de orgullo y rivalidad, en el que un papá brasileño encuentra la horma de su zapato cuando le presentan a los suegros argentinos de su hija.
Casi familia presenta una cómica competencia llena de orgullo y patriotismo, en la que los consuegros se convierten en dignos rivales. Otávio, interpretado por Leandro Hassum, es un padre brasileño que se ve obligado junto a sus parientes a viajar a la pintoresca Bariloche, en Argentina.
El motivo del viaje es conocer al prometido argentino de su hija Mariana (Júlia Svacinna) y sus suegros (Gabriel Goity). Entre paisajes nevados, deliciosos vinos argentinos y malentendidos idiomáticos, Otávio, con sus actitudes celosas e impulsivas, termina poniendo en riesgo la felicidad de su hija.
Netflix: tráiler de la película Casi familia
Reparto de Casi familia, película de Netflix
- Leandro Hassum como Otávio
- Julia Svacinna como Mariana
- Gabriel Goity como Héctor
- Simón Hempe como Miguel
- Karina Ramil
- João Barreto
- Mariela Pizzo
- Abril Di Yorio
- Fabio Santiago Israel
- Felippe Danches
- Pedro Benevides
- Mauricio Biava
- Carlota Erika Von Gebhardt
- Sebastian "Sevos" Lucioni
- Pablo Adrian Divita
- Adrián Marré
Dónde ver la película Casi familia, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Casi familia se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Casi familia se puede ver en Netflix.
- España: la película Casi familia se puede ver en Netflix.