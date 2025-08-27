El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

Cuando los argentinos van de compras hacia Chile, no sólo están motivados por los precios más económicos sobre todo respecto a las prendas de ropa y productos tecnológicos, sino también por la gran variedad de productos y marcas que hay en el país trasandino. Bueno, ahora eso se profundizará aún más con la llegada de un gigante.

Se trata de una de las marcas de ropa deportiva con mayor auge a nivel internacional en los últimos años. Es que ahora decidió abrir su tienda más grande del mundo y será justamente en Santiago de Chile, por lo que será un imán para los compradores que cruzan la frontera en busca de variedad y precios.

skechers santiago de chile 2
El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

La gigante tienda deportiva en Santiago de Chile

El pasado 20 de agosto de 2025, Skechers, la reconocida marca de calzado y ropa deportiva, inauguró en Chile la tienda más grande del mundo bajo su innovador concepto World of Sports. Ubicada en el tercer piso del mall Costanera Center en Providencia esta megatienda promete ser un destino imperdible para quienes buscan calidad, variedad y estilo en un solo lugar.

La nueva tienda de Skechers en Chile no es solo un lugar para comprar, sino una experiencia completa. Con un espacio diseñado para sorprender, ofrece una enorme variedad de colecciones que van más allá del ámbito deportivo, incluyendo opciones para el uso diario y casual. Desde zapatillas especializadas hasta ropa y accesorios, esta tienda tiene todo lo necesario para quienes quieren combinar funcionalidad y estilo.

skechers santiago de chile 3
El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

El nuevo local de ropa deportiva que arribó a Chile con una tienda gigante.

La tienda World of Sports de Skechers es un paraíso para los amantes del calzado y la moda deportiva. Entre sus productos destacados están zapatillas diseñadas para deportes específicos, ropa casual y deportiva con un toque moderno, mochilas, gorros, lentes, calcetines y más, todo con el sello de calidad y diseño que distingue a la marca.

Ya sea que necesites equiparte para tu próxima carrera de running, un partido de fútbol con amigos o simplemente quieras renovar tu ropa con prendas versátiles, esta tienda de Skechers en Chile se convertirá en algo más que seductor.

Temas relacionados:

Te puede interesar