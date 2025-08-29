En el horóscopo maya, el sábado 30 de agosto de 2025 llega con un aire de calma y sensibilidad interior, ideal para revisar lo aprendido en la semana y ordenar pensamientos y emociones. La energía cósmica favorece el descanso, la contemplación y las conversaciones que sanan, mientras desalienta las prisas y los excesos. Es un día propicio para reconectar con lo esencial y abrir el corazón a nuevas comprensiones.

Horóscopo maya: todas las predicciones para hoy sábado 30 de agosto de 2025