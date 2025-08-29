Inicio Sociedad Bruce Willis
El ocaso de Bruce Willis: así pasará el actor sus últimos días de vida

Su esposa Emma revela detalles desgarradores sobre el estado actual de Bruce Willis y la batalla diaria contra la demencia

Bruce Willis se enfrenta al fin de su vida alejado de su familia.

La imagen de Bruce Willis como el inquebrantable John McClane parece ahora un recuerdo lejano. El actor de 70 años atraviesa los momentos más duros de su batalla contra la demencia frontotemporal, una enfermedad que cambió completamente su vida diaria. Su esposa Emma Heming Willis confesó en una entrevista que su marido ya no vive bajo el mismo techo familiar.

Emma no esconde la realidad. "Bruce está muy bien de salud en general. Es su cerebro el que le está fallando", explicó durante una entrevista con la periodista Diane Sawyer. La demencia frontotemporal no tiene cura y el protagonista de "Duro de matar" enfrentará esta situación durante sus últimos días de vida.

La decisión más dura: vivir separados

Trasladar a Bruce Willis a una segunda casa fue una decisión difícil que Emma tuvo que tomar. El actor ahora necesita supervisión experta las 24 horas, algo que su familia no podía brindarle sin sacrificar la estabilidad de sus dos hijas menores.

"Bruce querría eso para nuestras hijas", confesó Emma. Las niñas visitan regularmente a su papá para desayunar o cenar, pero su hogar principal permanece en la casa familiar.

La modelo admitió que al principio creyó que podría manejarlo todo sola. Pasaba noches en vela garantizando la seguridad del paciente, aislando a la familia de reuniones sociales. Fue Scout, una de las hijas mayores del actor, quien le hizo ver que necesitaba ayuda profesional.

Los últimos destellos de Bruce Willis

Aunque la demencia frontotemporal avanza, Bruce Willis todavía conserva momentos de lucidez. "Cuando estamos con él, se pone radiante", describió Emma. El actor toma las manos de sus seres queridos, devuelve los besos y abraza con normalidad.

La enfermedad le robó el lenguaje, pero no eliminó por completo su esencia. "Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos", explicó su esposa. Emma no necesita que Bruce recuerde fechas importantes. "Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él", confesó.

La demencia frontotemporal que afecta a Willis es un trastorno neurológico progresivo. Los primeros signos aparecieron lentamente: el actor olvidaba líneas en los sets de filmación y se alejaba de la familia. Emma se convirtió en defensora de los cuidadores y escribió su libro "The Unexpected Journey" como recurso para familias con este trastorno.

