El ocaso de Bruce Willis: así pasará el actor sus últimos días de vida

"Bruce querría eso para nuestras hijas", confesó Emma. Las niñas visitan regularmente a su papá para desayunar o cenar, pero su hogar principal permanece en la casa familiar.

La modelo admitió que al principio creyó que podría manejarlo todo sola. Pasaba noches en vela garantizando la seguridad del paciente, aislando a la familia de reuniones sociales. Fue Scout, una de las hijas mayores del actor, quien le hizo ver que necesitaba ayuda profesional.

Los últimos destellos de Bruce Willis

Aunque la demencia frontotemporal avanza, Bruce Willis todavía conserva momentos de lucidez. "Cuando estamos con él, se pone radiante", describió Emma. El actor toma las manos de sus seres queridos, devuelve los besos y abraza con normalidad.

La enfermedad le robó el lenguaje, pero no eliminó por completo su esencia. "Está perdiendo el lenguaje y hemos tenido que adaptarnos", explicó su esposa. Emma no necesita que Bruce recuerde fechas importantes. "Lo único que quiero es sentir que aún tengo una conexión con él", confesó.

La demencia frontotemporal que afecta a Willis es un trastorno neurológico progresivo. Los primeros signos aparecieron lentamente: el actor olvidaba líneas en los sets de filmación y se alejaba de la familia. Emma se convirtió en defensora de los cuidadores y escribió su libro "The Unexpected Journey" como recurso para familias con este trastorno.