El tuétano es una sustancia que se encuentra en el interior de los huesos de los animales, sobre todo del osobuco. Se trata de una parte comestible y que presenta un elevado valor nutricional.

Aunque se puede comer solo, lo más habitual es usarlo en la elaboración de sopas o guisos, a los que aporta un sabor intenso y una textura cremosa.

No solo se utiliza en recetas tradicionales, sino que también es un ingrediente apreciado en la alta cocina, aunque esta costumbre es de corto plazo porque antes no lo consumían.

¿Qué es el tuétano?

El tuétano es la parte semigrasa que se encuentra en el interior de los huesos de los animales. En la cocina, los que se suelen usar con más asiduidad son los de vacuno, sobre todo aquellos más largos como la tibia o el fémur.

osobuco2 Nutrientes. El tuétano de osobuco aporta muchos nutrientes para la salud.

Con un sabor y una consistencia especiales, ya formaba parte de la alimentación de nuestros ancestros. Hoy en día es apreciado por sus características organolépticas (textura, aroma, gusto, etc.) y por su valor nutricional.

Beneficios y propiedades del tuétano de osobuco

Al ser una parte del hueso, el tuétano contiene colágeno, una proteína vital para la salud de los huesos y las articulaciones. Este compuesto ayuda a mantener la estructura ósea fuerte y resistente, y también puede aliviar dolores articulares.

El tuétano es rico en grasas monoinsaturadas y omega-3, el tuétano puede contribuir a mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

receta osobuco al vino tinto (3).jpg Tuétano. Está en el interior del osobuco y tiene muchas propiedades.

Estas grasas ayudan a mantener el colesterol en niveles adecuados y favorecen el funcionamiento del corazón.

El colágeno que contiene el tuétano de osobuco, no solo es beneficioso para las articulaciones, sino también para el sistema digestivo.

Ayuda a fortalecer el revestimiento del tracto digestivo, lo que facilita la absorción de nutrientes y contribuye a una digestión más eficiente.

Fuente: mejorconsalud.as.com