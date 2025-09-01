Franco Colapinto recibió a un campeón del mundo en el GP de Países Bajos

Paulo Dybala - Fórmula 1 Paulo Dybala fue el encargado de bajar la bandera.

Luego, aprovechó para saludar a Franco Colapinto en una sala exclusiva, lo que le dio carácter de privada a la reunión que mantuvieron los embajadores nacionales. En la reunión también estuvo presente Flavio Briatore quien escribió en la cuenta oficial de Alpine: "Una visita de clase mundial". Además, el texto agradece al jugador argentino: "Gracias por pasar por aquí".

Briatore - Dybala - Colapinto Alpine mostró la imagen del encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala.

También salió a la luz un video con el encuentro de los deportistas argentinos donde se puede observar que hay una buena relación entre ambos aunque la reunión fue corta. Luego el número 21 de la Roma continuó visitando el paddock y distrutó como Franco Colapinto se quedó en la posición 11 del Gran Premio de Países Bajos.

Paulo Dybala - Fórmula 1 El jugador de la Roma fue invitado por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1.

La palabra de Paulo Dybala tras estar con Colapinto

En diálogo con Fox Sports el futbolista argentino se refirió a la importancia de que Colapinto se encuentre en la Fórmula 1: "Es un placer, creo que un privilegio para nosotros que Franco nos represente, que sea tan seguido y querido, porque he visto que lo acompaña mucho la gente tanto en el circuito como los fanáticos en general".

Antes de la competencia Paulo Dybala también se refirió al presente y a los cuestionamientos que recibe el piloto de 22 años: "Es parte del deporte que no salgan las cosas, pasa mucho, también hay que reconocer que hay muchos pilotos expertos, que son muy buenos, Franco está empezando, es muy joven también y tiene todo por delante, así que hay que acompañarlo. Este tipo de cosas en los deportes pasan y hay que trabajar porque ese es el único modo de llegar a lo más alto".