La visita que recibió Franco Colapinto en la F1.

Franco Colapinto logró en el Gran Premio de Países Bajos lo que hace tanto tiempo estaba buscando en Alpine: lograr ser protagonista y acercarse a la zona de puntajes. Sin embargo, las malas decisiones del equipo y la poca solidaridad de su compañero, Pierre Gasly, no alcanzó el objetivo primordial.

De igual manera los sentimientos fueron positivos y, para mejorar aún más la experiencia, recibió la visita de un miembro del plantel de la Selección argentina de fútbol que se coronó en Qatar 2022.

Franco Colapinto recibió a un campeón del mundo en el GP de Países Bajos

Paulo Dybala se hizo presente en el GP de Países Bajos invitado por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1. Fue así que la Joya le entregó una camiseta de la Roma autografiada mientras que el dirigente se encargó de que el jugador argentino tenga acceso a los diferentes lugares restringidos para el resto de los fanáticos de la Máxima.

Paulo Dybala - Fórmula 1
Paulo Dybala fue el encargado de bajar la bandera.

Luego, aprovechó para saludar a Franco Colapinto en una sala exclusiva, lo que le dio carácter de privada a la reunión que mantuvieron los embajadores nacionales. En la reunión también estuvo presente Flavio Briatore quien escribió en la cuenta oficial de Alpine: "Una visita de clase mundial". Además, el texto agradece al jugador argentino: "Gracias por pasar por aquí".

Briatore - Dybala - Colapinto
Alpine mostró la imagen del encuentro entre Franco Colapinto y Paulo Dybala.

También salió a la luz un video con el encuentro de los deportistas argentinos donde se puede observar que hay una buena relación entre ambos aunque la reunión fue corta. Luego el número 21 de la Roma continuó visitando el paddock y distrutó como Franco Colapinto se quedó en la posición 11 del Gran Premio de Países Bajos.

Paulo Dybala - Fórmula 1
El jugador de la Roma fue invitado por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1.

La palabra de Paulo Dybala tras estar con Colapinto

En diálogo con Fox Sports el futbolista argentino se refirió a la importancia de que Colapinto se encuentre en la Fórmula 1: "Es un placer, creo que un privilegio para nosotros que Franco nos represente, que sea tan seguido y querido, porque he visto que lo acompaña mucho la gente tanto en el circuito como los fanáticos en general".

Vi muchas camisetas y banderas argentinas, así que le hacemos el aguante. Vi muchas camisetas y banderas argentinas, así que le hacemos el aguante.

Antes de la competencia Paulo Dybala también se refirió al presente y a los cuestionamientos que recibe el piloto de 22 años: "Es parte del deporte que no salgan las cosas, pasa mucho, también hay que reconocer que hay muchos pilotos expertos, que son muy buenos, Franco está empezando, es muy joven también y tiene todo por delante, así que hay que acompañarlo. Este tipo de cosas en los deportes pasan y hay que trabajar porque ese es el único modo de llegar a lo más alto".

