Franco Colapinto dialoga con el británico Lewis Hamilton.

El piloto Franco Colapinto habló sin pelos en la lengua este domingo tras salir en el puesto 11 en el GP de Países Bajos de Fórmula 1. Apuntó contra Alpine y habló indirectamente de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

“Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado. No había que esforzarse mucho”, dijo Colapinto, que ya había expresado su incomodidad en otras fechas.

colapinto

“Estoy más consistente y cómodo con el auto, con eso sí estoy contento. Un poco triste porque podría haber sumado algún punto”, añadió.

El pilarense de 22 años quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

“Fue una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo".

Colapinto fue duro con Alpine y Gasly

Luego apuntó contra su equipo Alpine y habló indirectamente de su compañero Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1962167124840857963&partner=&hide_thread=false

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

Finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

Lo que viene para Colapinto

La actividad de la F1 continuará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre, cuando el campeonato llegue al histórico circuito de Monza, en Italia. Allí, el piloto argentino buscará mejorar en la categoría y seguir acercándose a la zona de puntos.

