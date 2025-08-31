El pilarense de 22 años quedó muy cerca de Esteban Ocón, de Haas, pero no pudo pasarlo en el cierre de la carrera.

“Fue una carrera larga y complicada, aprovechamos bien las oportunidades. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo".

Colapinto fue duro con Alpine y Gasly

Luego apuntó contra su equipo Alpine y habló indirectamente de su compañero Pierre Gasly: “No nos ayudamos para nada en el equipo, pudimos haber hecho las cosas un poquito mejor”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1962167124840857963&partner=&hide_thread=false “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera”



“Era bastante facil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho.”



Dijo todo lo que tenía que decir. pic.twitter.com/O2bW3efZFd — 43 (@ColapintoFiles) August 31, 2025

Colapinto sigue sumando experiencia en la antesala de la Fórmula 1, pero advierte que necesita más respaldo estratégico para convertir buenas actuaciones en resultados concretos.

Finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato.

El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.

Lo que viene para Colapinto

La actividad de la F1 continuará el fin de semana del 5 al 7 de septiembre, cuando el campeonato llegue al histórico circuito de Monza, en Italia. Allí, el piloto argentino buscará mejorar en la categoría y seguir acercándose a la zona de puntos.