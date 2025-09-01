Calendario de ANSES: quiénes cobran este martes 2 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) da a conocer, mediante su calendario de pagos de septiembre 2025, quiénes cobran este lunes y el resto de la semana. Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 y los titulares de las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas son los que reciben su dinero.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 2 en septiembre 2025 (mes a cobrar agosto)

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 3 al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación Por Embarazo

Documentos terminados en 0: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 09 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 en septiembre 2025

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Pagos pendientes de agosto 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas