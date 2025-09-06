Los ganadores del torneo organizado por GB Golf.

Se jugó en La Vacherie Country Golf un torneo modalidad scramble y el cuarto ganador lo integraron Juan Cruz Ugarte (capitán), Emiliano Antonini, Rodrigo Sayavedra y Eduardo Pose.

El certamen auspiciado por Grupo América, estuvo muy bien organizado por GB Golf, la empresa de Guillermo Benenati, y los ganadores se quedaron con el premio mayor: un viaje a Potrerillo de Larreta, en Alta Gracia, Córdoba.

En La Vacherie Country Golf se jug&oacute; bajo la modalidad scramble.

En La Vacherie Country Golf se jugó bajo la modalidad scramble.

La gran paridad en los scores hizo que se tuviera que esperar hasta que termine el último grupo para determinar al ganador y así fue que Ugarte, Antonini, Sayavedra y Pose se impusieron por desempate automático tras firmar una tarjeta de 60 golpes.

Con el mismo score, pero una vuelta de 65, quedaron segundos Luca Moretti, Ricardo Imas, Héctor Funes y Martín Cohn, mientras que detrás, a un solo golpe, quedaron otros cuatro equipos.

Las posiciones finales en La Vacherie Country Golf

PDF_GO_Resultados 5 y 6-9 Scramble (1)

Lo que viene para los amantes del golf en la región

El torneo de este fin de semana puso en marcha el calendario organizado por GB Golf en el que a partir del 20 de septiembre, en Mendoza Norte, comenzará el Mendoza Golf Tour cuyo ganador obtendrá un viaje al Arnold Palmer Invitational 2026, en Estados Unidos.

Mendoza Golf Tour

  • 20/9 Mendoza Norte
  • 4/10 Golf Club Andino
  • 18/10 Club de Campo Mendoza
  • 25/10 Club Amancay (San Juan)
  • 15/11 La Vacherie Country Golf
  • 22/11 El Nevado (San Rafael)
  • 30/11 La Vacherie Country Golf (Final)

Benenati Cup

  • 12, 13 y 14/12 en el Club de Campo Mendoza

