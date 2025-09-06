El certamen auspiciado por Grupo América, estuvo muy bien organizado por GB Golf, la empresa de Guillermo Benenati, y los ganadores se quedaron con el premio mayor: un viaje a Potrerillo de Larreta, en Alta Gracia, Córdoba.

Golf En La Vacherie Country Golf se jugó bajo la modalidad scramble.

La gran paridad en los scores hizo que se tuviera que esperar hasta que termine el último grupo para determinar al ganador y así fue que Ugarte, Antonini, Sayavedra y Pose se impusieron por desempate automático tras firmar una tarjeta de 60 golpes.