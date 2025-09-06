Con el mismo score, pero una vuelta de 65, quedaron segundos Luca Moretti, Ricardo Imas, Héctor Funes y Martín Cohn, mientras que detrás, a un solo golpe, quedaron otros cuatro equipos.
Las posiciones finales en La Vacherie Country Golf
PDF_GO_Resultados 5 y 6-9 Scramble (1)
Lo que viene para los amantes del golf en la región
El torneo de este fin de semana puso en marcha el calendario organizado por GB Golf en el que a partir del 20 de septiembre, en Mendoza Norte, comenzará el Mendoza Golf Tour cuyo ganador obtendrá un viaje al Arnold Palmer Invitational 2026, en Estados Unidos.
Mendoza Golf Tour
- 20/9 Mendoza Norte
- 4/10 Golf Club Andino
- 18/10 Club de Campo Mendoza
- 25/10 Club Amancay (San Juan)
- 15/11 La Vacherie Country Golf
- 22/11 El Nevado (San Rafael)
- 30/11 La Vacherie Country Golf (Final)
Benenati Cup
- 12, 13 y 14/12 en el Club de Campo Mendoza