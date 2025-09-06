Inicio Ovación Tenis Horacio Zeballos
Tenis internacional

Orgullo del tenis argentino: Zeballos se consagró campeón del US Open en dobles con Granollers

El tenis argentino volvió a quedar en lo más alto del mundo. Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers ganaron este sábado el US Open en dobles masculinos

Por UNO
El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se adjudicaron el US Open.

El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos se adjudicaron el US Open.

Horacio Zeballos es orgullo del tenis argentino, ya que ganó este sábado el US Open en dobles masculinos con el español Marcel Granollers. La final se disputó en el estadio Arthur Ashe, de Nueva York.

Zeballos y Granollers vencieron a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por 3-6, 7-6(4) y 7-5 en 2 horas y 24 minutos. La dupla hispanoargentina remontó el primer set y salvó tres puntos de campeonato en el segundo parcial, para terminar sellando una victoria cargada de emoción.

zeballos-granollers-us-open
Horacio Zeballos y Marcel Granollers están felices.

Horacio Zeballos y Marcel Granollers están felices.

Zeballos y Granollers conquistaron su segundo título de Grand Slam

Así, Zeballos y Granollers suman su segundo título de Grand Slam, ya que habían conquistado Roland Garros este año frente a los mismos rivales. La pareja, formada en 2019, había perdido tres finales grandes, pero este año lograron transformar la experiencia en gloria al conquistar París y Nueva York en la misma temporada.

Los británicos tuvieron todo para liquidarlo cuando ganaban 5-4 y contaban con tres puntos de partido. Sin embargo, Zeballos y Granollers pusieron todo para ganar el partido y, en el game siguiente, quebraron para tomar ventaja definitiva.

“Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos”, dijo Zeballos emocionado tras recibir el trofeo. Granollers destacó la unión y la perseverancia que los llevó a lo más alto.

Gustavo Fernández ganó el US Open de dobles en tenis adaptado

Gustavo Fernández alcanzó un logro histórico en Estados Unidos al quedarse con el título de dobles del US Open 2025 de tenis adaptado, en dobles con el japonés Tokito Oda.

Sin embargo, Fernández (4º del ranking mundial) rozó la gloria en Nueva York en singles, ya que se quedó a las puertas de conquistar el único Grand Slam de tenis adaptado que le falta en su carrera.

El argentino dispuso de cuatro match points ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, pero no logró concretarlos y terminó cayendo por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11 en el super-tiebreak).

