Orgullo del tenis argentino: Zeballos se consagró campeón del US Open en dobles con Granollers

Los británicos tuvieron todo para liquidarlo cuando ganaban 5-4 y contaban con tres puntos de partido. Sin embargo, Zeballos y Granollers pusieron todo para ganar el partido y, en el game siguiente, quebraron para tomar ventaja definitiva.

“Es increíble estar aquí, no puedo creer que hayamos ganado el Abierto de Estados Unidos”, dijo Zeballos emocionado tras recibir el trofeo. Granollers destacó la unión y la perseverancia que los llevó a lo más alto.

Gustavo Fernández ganó el US Open de dobles en tenis adaptado

Gustavo Fernández alcanzó un logro histórico en Estados Unidos al quedarse con el título de dobles del US Open 2025 de tenis adaptado, en dobles con el japonés Tokito Oda.

Sin embargo, Fernández (4º del ranking mundial) rozó la gloria en Nueva York en singles, ya que se quedó a las puertas de conquistar el único Grand Slam de tenis adaptado que le falta en su carrera.

El argentino dispuso de cuatro match points ante el japonés Tokito Oda, número uno del mundo, pero no logró concretarlos y terminó cayendo por 6-2, 3-6 y 7-6 (13-11 en el super-tiebreak).