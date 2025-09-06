marista liceo 2 Marista quedó segundo a una fecha del final de la segunda ronda del Regional. Foto: Martín Pravata/UNO

Para Marista, que va por el tricampeonato y está clasificado a semifinales del Torneo del Interior A (juega el sábado 20 de local con Estudiantes de Paraná) hubo tries de Jerónimo Tejada, Fausto Fernández, Valentín Goncalves (2), Alejo Videla y Lucas Bartolini, 6 goles y un penal de Bautista Filizzola.

Liceo, que viene de perder la final del Torneo del Interior B pero aún tiene chances de lograr una plaza en el TDI A para 2026, marcaron tries Agustín Correa Llano, Tomás Granella, Martín Vila y Estanislao Correa Llano, un penal y 3 goles de Tomás Videla.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

Los Tordos 26 puntos

Marista 20

Universidad (San Juan) 16

Liceo 14

San Juan RC 14

Mendoza RC 13

Banco Mendoza 6

Teqüé 5

Falta una fecha y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

La próxima fecha del Regional

La próxima fecha del Regional será el sábado 13 de septiembre y se destaca el encuentro en el que Los Tordos recibirá a Liceo.

Además, Marista será local ante Universidad de San Juan, Banco Mendoza será anfitrión de Teqüé y San Juan RC del Mendoza RC.

