Marista se tomó revancha de lo ocurrido en la primera fase, venció a Liceo y se afirmó como único escolta de Los Tordos en las posiciones del Top 8 del Torneo Regional del Oeste.
En cancha de los Clavos el choque entre vecinos fue para los Curas que sacaron una ventaja de 31 a 10 en el primer tiempo y terminaron cerrando la victoria por 45 a 29.
Para Marista, que va por el tricampeonato y está clasificado a semifinales del Torneo del Interior A (juega el sábado 20 de local con Estudiantes de Paraná) hubo tries de Jerónimo Tejada, Fausto Fernández, Valentín Goncalves (2), Alejo Videla y Lucas Bartolini, 6 goles y un penal de Bautista Filizzola.
Liceo, que viene de perder la final del Torneo del Interior B pero aún tiene chances de lograr una plaza en el TDI A para 2026, marcaron tries Agustín Correa Llano, Tomás Granella, Martín Vila y Estanislao Correa Llano, un penal y 3 goles de Tomás Videla.
Falta una fecha y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.
La próxima fecha del Regional será el sábado 13 de septiembre y se destaca el encuentro en el que Los Tordos recibirá a Liceo.
Además, Marista será local ante Universidad de San Juan, Banco Mendoza será anfitrión de Teqüé y San Juan RC del Mendoza RC.