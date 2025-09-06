Los Curas le ganaron a sus vecinos.

Foto: Martín Pravata/UNO

Marista se tomó revancha de lo ocurrido en la primera fase, venció a Liceo y se afirmó como único escolta de Los Tordos en las posiciones del Top 8 del Torneo Regional del Oeste.

En cancha de los Clavos el choque entre vecinos fue para los Curas que sacaron una ventaja de 31 a 10 en el primer tiempo y terminaron cerrando la victoria por 45 a 29.

marista liceo 2
Marista qued&oacute; segundo a una fecha del final de la segunda ronda del Regional.

Para Marista, que va por el tricampeonato y está clasificado a semifinales del Torneo del Interior A (juega el sábado 20 de local con Estudiantes de Paraná) hubo tries de Jerónimo Tejada, Fausto Fernández, Valentín Goncalves (2), Alejo Videla y Lucas Bartolini, 6 goles y un penal de Bautista Filizzola.

Liceo, que viene de perder la final del Torneo del Interior B pero aún tiene chances de lograr una plaza en el TDI A para 2026, marcaron tries Agustín Correa Llano, Tomás Granella, Martín Vila y Estanislao Correa Llano, un penal y 3 goles de Tomás Videla.

Marista liceo 3
Marista hizo la diferencia en la primera parte y supo conservarla.

Las posiciones del Top 8 del Regional del Oeste

  • Los Tordos 26 puntos
  • Marista 20
  • Universidad (San Juan) 16
  • Liceo 14
  • San Juan RC 14
  • Mendoza RC 13
  • Banco Mendoza 6
  • Teqüé 5

Falta una fecha y en la próxima fase los ocho equipos se dividirán en dos zonas de cuatro equipos, arrastrando los puntos y allí se definirán los semifinalistas.

La próxima fecha del Regional

La próxima fecha del Regional será el sábado 13 de septiembre y se destaca el encuentro en el que Los Tordos recibirá a Liceo.

Además, Marista será local ante Universidad de San Juan, Banco Mendoza será anfitrión de Teqüé y San Juan RC del Mendoza RC.

Postales del clásico de rugby de la Carrodilla

