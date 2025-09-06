Inicio Ovación Tenis Aryna Sabalenka
Tenis internacional

Los millones que ganó Aryna Sabalenka tras quedarse con el US Open 2025

Aryna Sabalenka se quedó este sábado con el US Open, en Nueva York, tras derrotar en la final a Amanda Anisimova

Por UNO
Aryna Sabalenka es la dueña nuevamente del US Open.

Aryna Sabalenka es la dueña del US Open 2025. La bielorrusa se quedó con el tradicional certamen, en Nueva York, tras derrotar este sábado en la final a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3).

Así la número del mundo se convirtió en la primera tenista en revalidar el título desde Serena Williams en 2014, y sumó su cuarto título de Grand Slam, confirmando que es la que manda en el circuito femenino.

aryna-sabalenka
Aryna Sabalenka conquist&oacute; el US Open 2025.

Anisimova tuvo tres oportunidades de quiebre en los primeros games, pero no pudo capitalizarlas.

Sabalenka sufrió dos quiebres consecutivos que le dieron aire a la local. Sin embargo, la número uno del mundo reaccionó con contundencia y encadenó cuatro juegos seguidos para llevarse el primer set por 6-3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964436536662880761&partner=&hide_thread=false

En el segundo parcial, Sabalenka arrancó fuerte con un quiebre, pero un momento de desconcentración permitió que Anisimova volviera a meterse en el partido. La estadounidense, que buscaba revancha tras perder la final de Wimbledon ante Iga Swiatek, peleó cada punto y llevó el set a un tiebreak decisivo.

La experiencia y frialdad de Sabalenka marcaron la diferencia: cerró el desempate por 7-3 y desató la celebración en Flushing Meadows.

Durante la temporada, Sabalenka fue finalista en el Abierto de Australia y Roland Garros, y semifinalista en Wimbledon, lo que generó dudas sobre su capacidad para sostener el nivel en los momentos clave. La victoria en Nueva York despeja cualquier cuestionamiento y la ratifica como la líder indiscutida del tenis femenino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964492892753551681&partner=&hide_thread=false

Anisimova volvió a quedarse a las puertas de su primer Grand Slam, pero su gran torneo en el US Open confirma que está lista para seguir peleando en la élite.

Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras conquistar el US Open 2025

Sabalenka se llevó un gran premio económico ya que embolsó 5 millones de dólares.

Al sumar todos los premios de cada ronda que ganó desde que comenzó el torneo, Aryna Sabalenka se llevó un total de $10,321,000 dólares en el US Open 2025.

