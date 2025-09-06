Los millones que ganó Aryna Sabalenka tras quedarse con el US Open 2025

Sabalenka sufrió dos quiebres consecutivos que le dieron aire a la local. Sin embargo, la número uno del mundo reaccionó con contundencia y encadenó cuatro juegos seguidos para llevarse el primer set por 6-3.

En el segundo parcial, Sabalenka arrancó fuerte con un quiebre, pero un momento de desconcentración permitió que Anisimova volviera a meterse en el partido. La estadounidense, que buscaba revancha tras perder la final de Wimbledon ante Iga Swiatek, peleó cada punto y llevó el set a un tiebreak decisivo.

La experiencia y frialdad de Sabalenka marcaron la diferencia: cerró el desempate por 7-3 y desató la celebración en Flushing Meadows.

Durante la temporada, Sabalenka fue finalista en el Abierto de Australia y Roland Garros, y semifinalista en Wimbledon, lo que generó dudas sobre su capacidad para sostener el nivel en los momentos clave. La victoria en Nueva York despeja cualquier cuestionamiento y la ratifica como la líder indiscutida del tenis femenino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1964492892753551681&partner=&hide_thread=false "Cuando falleció mi padre, me sentí muy deprimida. Pero decidí tomarlo como motivación para dejar el nombre de nuestra familia en la historia. Creo que siento su protección desde allá arriba".



Anisimova volvió a quedarse a las puertas de su primer Grand Slam, pero su gran torneo en el US Open confirma que está lista para seguir peleando en la élite.

Cuánto dinero ganó Aryna Sabalenka tras conquistar el US Open 2025

Sabalenka se llevó un gran premio económico ya que embolsó 5 millones de dólares.

Al sumar todos los premios de cada ronda que ganó desde que comenzó el torneo, Aryna Sabalenka se llevó un total de $10,321,000 dólares en el US Open 2025.