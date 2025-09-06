IMPSA A le ganó a Petroleros/YPF en calle Huergo.

Foto: Asociación Mendocina de Patín

IMPSA B lidera el Torneo Clausura senior de damas de hockey sobre patines, que organiza la Asociación Mendocina de Patín (AMP) tras completarse este viernes la 7ma fecha del certamen.

El líder del campeonato, que tiene puntaje perfecto (ganó los seis partidos que jugó en la competición) goleó a Leonardo Murialdo por 7 a 2, de visitante, con goles de Agustina Díaz (2), Micaela Escudero (2), Bianca Rivero, María Florencia Rioja y Yamila Nahim. Para las Canarias descontó Yara Valdez (2).

Las Metaleras vencieron a Petroleros.

Maipú/Giol B, quien era líder y ahora está segundo (viene de caer a manos de Murialdo), tuvo fecha libre.

En otros partidos, IMPSA A venció a Petroleros/YPF por 5 a 2, en calle Huergo, con tantos de Virginia Jofré (2), Malena Álvarez, Morena Padilla y María Sol Palacios. Para las locales anotó un doblete Lourdes Campillay.

Mientras que Godoy Cruz le ganó a Andes Talleres, en calle Minuzzi, por 2 a 1. Candela Lozano y Ayelén Agüero fueron las autoras de las conquistas tombinas, mientras que Sofía Puech marcó la anotación azulgrana.

Por último, Atlético San Martín apabulló a Giol A al vencerlo por 10 a 3, en el Este. Las artilleras albirrojas fueron Giuliana Sánchez (4), Tiziana Videla (3), Valentina Correa (2) y Mía Abaid; las goleadoras celestes fueron Brianna Daniele (2) y Carolina Videla.

Torneo Clausura de damas de hockey sobre patines: las posiciones y lo que viene

Así están las posiciones del certamen de damas:

  • IMPSA B, 18 unidades
  • Maipú/Giol B, 15
  • Murialdo, 13
  • IMPSA A, 12
  • Talleres, 7
  • San Martín, 6
  • Godoy Cruz, 6
  • Maipú/Giol A, 3
  • Petroleros, 3

La próxima fecha (la 8va) tendrá estos partidos: Maipú/Giol B - IMPSA B, Maipú/Giol A - Leonardo Murialdo, IMPSA A - Atlético San Martín y Godoy Cruz - Petroleros/YPF. Libre: Andes Talleres.

