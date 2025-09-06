En otros partidos, IMPSA A venció a Petroleros/YPF por 5 a 2, en calle Huergo, con tantos de Virginia Jofré (2), Malena Álvarez, Morena Padilla y María Sol Palacios. Para las locales anotó un doblete Lourdes Campillay.

Mientras que Godoy Cruz le ganó a Andes Talleres, en calle Minuzzi, por 2 a 1. Candela Lozano y Ayelén Agüero fueron las autoras de las conquistas tombinas, mientras que Sofía Puech marcó la anotación azulgrana.

Por último, Atlético San Martín apabulló a Giol A al vencerlo por 10 a 3, en el Este. Las artilleras albirrojas fueron Giuliana Sánchez (4), Tiziana Videla (3), Valentina Correa (2) y Mía Abaid; las goleadoras celestes fueron Brianna Daniele (2) y Carolina Videla.

Torneo Clausura de damas de hockey sobre patines: las posiciones y lo que viene

Así están las posiciones del certamen de damas:

IMPSA B, 18 unidades

Maipú/Giol B, 15

Murialdo, 13

IMPSA A, 12

Talleres, 7

San Martín, 6

Godoy Cruz, 6

Maipú/Giol A, 3

Petroleros, 3

La próxima fecha (la 8va) tendrá estos partidos: Maipú/Giol B - IMPSA B, Maipú/Giol A - Leonardo Murialdo, IMPSA A - Atlético San Martín y Godoy Cruz - Petroleros/YPF. Libre: Andes Talleres.