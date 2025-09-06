La prestigiosa revista National Geographic contó la vida de la elefanta Kenya en Brasil

El artículo también rescata la emoción del momento: “Lo hizo como una niña pequeña”, recuerda Juan Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza. Fue la primera vez en años que el funcionario la veía jugar y disfrutar.

Elefantas kenya y pupi National Geographic (1) Kenya, que partió desde Mendoza y Pupy, la elefanta que salió desde el Ecoparque de CABA. Ambas comparten la vida en libertad en el santuario de Brasil. Imagen: National Geographic

La última elefanta en cautiverio del país

Kenya fue la última elefanta en cautiverio en Argentina. La revista subraya que su traslado fue posible por una ley de 2016 que ordenó el cierre de zoológicos y el traslado de animales exóticos a santuarios. En el caso de la elefanta africana, su viaje significó también “el fin de 136 años de cautiverio de elefantes en el segundo país más grande de América Latina”, según remarca la nota.

El texto de National Geographic también recuerda las complicaciones que sufrió Kenya durante su vida en encierro: problemas en las patas, pérdida de masa muscular y enfermedades, producto de la falta de espacio y movimiento.

Muchos elefantes quedaron en el camino

El artículo no omite el trasfondo de otras elefantas argentinas que no llegaron a conocer la libertad.

“Su primer revolcón en la tierra roja no fue solo un momento de libertad, sino un homenaje a aquellos que nunca lo consiguieron”, afirma la revista, en alusión a Pelusa, Merry, Kuky y Tamy, que murieron antes de su traslado.

Elefante Kenya Ecoparque Brasil 2 El cambio de paradigma de Mendoza y del ex Zoo fue destacado por National Geografic. Foto: Gobierno de Mendoza

La National Geographic vuelve a destacar a Mendoza

El caso de la elefanta Kenya no es la primera vez que un animal mendocino logra conmover al mundo.

En 2017, el tortugo Jorge, que había vivido 40 años en el ex zoológico de la provincia, fue devuelto al mar en Brasil. Esa historia también fue seguida con emoción y destacada por National Geographic.

Un legado para el Ecoparque local

La publicación internacional resalta el rol de organizaciones ambientalistas, del gobierno provincial y de instituciones internacionales que hicieron posible el traslado de más de 1.500 animales desde el cierre del zoológico. La llegada de la elefanta Kenya al santuario, donde hoy convive con otras elefantas, es vista como un símbolo del cambio de época.