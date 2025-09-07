ANSES confirmó la mejor noticia para jubilados

Luego de haber recibido un aumento del 1,62% en agosto, los beneficiarios de ANSES fueron sorprendidos con lo que será el nuevo incremento en los haberes de septiembre: 1,9%. Este porcentaje surge de la inflación del gobierno de Javier Milei, anunciado oficialmente por el INDEC.

Además de este aumento, ANSES confirmó que los jubilados que cobran la jubilación mínima recibirán durante septiembre una ayuda económica de 70 mil pesos extra, para reforzar los haberes. El gobierno de Javier Milei busca con ello asistir económicamente a pensionados y titulares de PUAM.

jubilados pensionados anses (1) El aumento a jubilados de ANSES no superará el 2%

Teniendo en cuenta el aumento de ANSES para los jubilados que cobran la jubilación mínima, el nuevo monto en septiembre será de: $318.176,13

ANSES y la noticia más esperada por jubilados

ANSES le puso punto final a la espera de los jubilados, y es que finalmente iniciará con el pago de las mensualidades correspondientes al mes de septiembre. Comenzará el día lunes 8 de septiembre, y regirá un orden diario, que irá acreditando de acuerdo a la terminación del DNI, iniciando con quienes cobran la mínima.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima