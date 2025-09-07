ANSES confirmó la mejor noticia para jubilados

ANSES confirmó la mejor noticia para jubilados

ANSES arranca a paso firme el mes de septiembre, y es por eso mismo que inició confirmando todo lo que deben saber los beneficiarios de cada prestación social, de cara al cobro de haberes. Los jubilados son los protagonistas de la novedad más llamativa del ente nacional, y es que anunció lo que todos los adultos mayores esperaban.

Si bien los ojos de los beneficiarios de ANSES siempre se posan en el nuevo monto, tras el anuncio de un aumento, en esta ocasión, el gran anuncio para los jubilados apunta a otra cosa. El ente nacional reveló que, tras jornadas de espera, a partir del día lunes 8, se iniciará con la acreditación de haberes, rigiéndose por día y terminación de DNI.

anses, jubilados (15)
Esta noticia era tan esperada por los jubilados de ANSES, que incluso supera la confirmación del aumento

ANSES: cuánto cobrará un jubilado en septiembre

Se conoció el que será el nuevo porcentaje de aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES durante el mes de septiembre, y es que vuelve a incrementar por segundo mes consecutivo. De igual manera, el incremento sigue sin superar el 2% para los beneficiarios.

Luego de haber recibido un aumento del 1,62% en agosto, los beneficiarios de ANSES fueron sorprendidos con lo que será el nuevo incremento en los haberes de septiembre: 1,9%. Este porcentaje surge de la inflación del gobierno de Javier Milei, anunciado oficialmente por el INDEC.

Además de este aumento, ANSES confirmó que los jubilados que cobran la jubilación mínima recibirán durante septiembre una ayuda económica de 70 mil pesos extra, para reforzar los haberes. El gobierno de Javier Milei busca con ello asistir económicamente a pensionados y titulares de PUAM.

jubilados pensionados anses (1)
El aumento a jubilados de ANSES no superará el 2%

Teniendo en cuenta el aumento de ANSES para los jubilados que cobran la jubilación mínima, el nuevo monto en septiembre será de: $318.176,13

ANSES y la noticia más esperada por jubilados

ANSES le puso punto final a la espera de los jubilados, y es que finalmente iniciará con el pago de las mensualidades correspondientes al mes de septiembre. Comenzará el día lunes 8 de septiembre, y regirá un orden diario, que irá acreditando de acuerdo a la terminación del DNI, iniciando con quienes cobran la mínima.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

