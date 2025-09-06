Los beneficairios de las Becas Progresar 2025 ya conocen las fechas de cobro en septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de cobro de las Becas Progresar para septiembre de 2025, una de las noticias más esperada por todos los beneficiarios. Desde hace varios meses que los becarios conocen con antelación le día que reciben el dinero según la terminación de DNI.

ANSES dio a conocer detalladamente las fechas de cobro de las Becas Progresar para el noveno mes del año, según la terminación de DNI de cada beneficiario. Este es el cuarto mes que el organismo los da a conocer, es uno de los tantos cambios que vienen implementando para mejorar la atención de los diferentes beneficiarios.

Becas Progresar
Progresar es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Becas Progresar 2025: fechas de cobro en septiembre

Como lo muestra ANSES detalladamente en su página web, las fechas de cobro de las Becas Progresar están a la vista para todos los beneficiarios. Así, los becarios pueden encontrar todo lo necesario para recibir el correspondiente depósito.

El Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

El Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se lo conoce popularmente como las Becas Progresar.

Las fechas de pagos de septiembre 2025 de las Becas Progresar comienza el próximo miércoles 10 y se extiende hasta el martes 16, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

Fechas de cobro del mes de agosto:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 10 de septiembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del jueves 11 de septiembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del viernes 12 de septiembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del lunes 15 de septiembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del martes 16 de septiembre

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

  • 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
  • 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
  • 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.

