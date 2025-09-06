Los "factores externos", primera causa de muerte entre adultos jóvenes de Mendoza

Respecto a este último punto, un detalle interesante para el análisis es la edad de las personas que intentan suicidarse en la provincia:

intentos de suicidio en Mendoza Fuente: Ministerio de Salud.

Mortalidad en Mendoza: de qué mueren los mendocinos

A nivel de la población general, la mayor parte de los decesos se debe a enfermedades no transmisibles, que implican 70% de los casos estudiados entre 2021 y 2024.

El informe que se publicó en el Boletín Epidemiológico de agosto detalló que hubo un leve aumento de la tasa de mortalidad entre 2024 y 2023. El año pasado fue de 7,4 por mil habitantes y en 2023 de 6,9. De todas maneras, el estudio destacó que Mendoza sigue estando por debajo de la media nacional, que asciende a 7,67, si se tienen en cuenta los números de 2023.

Coronavirus Argentina (1).jpg En la pandemia de coronavirus se registró un pico de defunciones en Mendoza. Foto: Archivo

El pico de muertes en la pandemia

El estudio realizado por el Departamento de Coordinación, Procesamiento y Análisis de Datos -de la cartera que conduce Rodolfo Montero- señaló que la mayor tasa de decesos se produjo en 2021 por la pandemia de coronavirus. Fue de 9,4 cada 1.000 habitantes.

A raíz del coronavirus, la salud de la población en general se debilitó por la incidencia de una enfermedad hasta entonces desconocida que penetró desde Oriente. Todavía no se tiene del todo claro cuál fue su origen.

La dolencia afectó a personas de todas las edades, pero los adultos mayores y las pacientes con comorbilidades fueron los más complicados.

Las enfermedades crónicas, principal causa de muerte en Mendoza

Las enfermedades crónicas no transmisibles explicaron cerca del 70% de las muertes en el período analizado.

Dentro de ellas, las cardiovasculares representaron 26,7% de los decesos, seguidas por las neoplasias (crecimiento de células anormales) con 18% y las respiratorias (13,7%). En conjunto, estos tres grupos de patologías concentraron más de la mitad de las defunciones.

Entre las causas específicas, el infarto y la isquemia aguda fueron los principales motivos de fallecimiento por complicaciones cardiovasculares, mientras que en la enfermedad del cáncer se destacaron el de colon y recto (12%), mama (11%), pulmón (10%) y próstata (6%). En el caso de las enfermedades respiratorias, la neumonía se ubicó en primer lugar con más de la mitad de los casos.

Hospital Central (3).jpeg Una importante proporción de las defunciones en Mendoza son provocadas por cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO/Cristian Lozano

El informe también describe diferencias por sexo: mientras en los hombres predominaron muertes por causas externas, digestivas e infecciosas, en las mujeres se registraron mayores tasas de fallecimientos asociados a enfermedades del sistema osteomuscular, neurológicas y trastornos mentales.

En cuanto a la distribución por edades, los datos muestran -como se apuntó más arriba- que en los menores de 20 años las principales causas de muerte fueron externas, perinatales y malformaciones congénitas; en los adultos jóvenes (20-39 años), las externas y el cáncer; en los adultos de mediana edad (40-59 años), las neoplasias y las cardiovasculares y en los mayores de 60 años, las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y oncológicas.

Qué son las causas externas de muerte

Las causas externas, que no se vinculan directamente con enfermedades, tienen un peso importante en la opinión pública y la gestión, aunque dentro del marco general representan una parte menor de los fallecimientos, como muestra este cuadro:

causas de muerte en Mendoza

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de lesiones o daños físicos que ocurren cuando el cuerpo humano es sometido bruscamente a una energía que excede su umbral de tolerancia fisiológica.

Dentro de esascausas externas, los incidentes viales representaron 24%, seguidos por los suicidios con 22%, agresiones el 8% y los eventos violentos de intención no determinada con 6%. Juntas representan 60% del total de muertes por causas externas.

Respecto a los suicidios, el Ministerio de Salud inició un programa para fortalecer los dispositivos de prevención y tratamiento, ante una agudización del fenómeno relacionada -probablemente- con la crisis de salud mental que se verifica a nivel mundial.