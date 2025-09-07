Briatore dejó de lado las críticas contra Colapinto: qué dijo el asesor de Alpine

Briatore, quien había criticado al pilarense de 22 años, esta vez destacó su evolución en declaraciones con Sky Sports: "Pagó un poco con la inexperiencia al comienzo, como muchos de los pilotos novatos, los pilotos jóvenes. En las últimas tres o cuatro carreras ha sido mucho más consistente, sin errores".

Briatore valoró el rol de Gasly para el proyecto a largo plazo de Alpine y remarcó que en las próximas fechas se definirá la situación de la segunda butaca: "Quizás sea Franco, vamos a ver. Tenemos otras cuatro o cinco carreras para juzgar y luego vamos a ver".

Briatore-Colapinto.jpg Briatore habla con Colapinto.

Colapinto tiene contrato a largo plazo con el equipo pero su permanencia como titular no está asegurada. Cedido por Williams, el joven de 21 años comenzó el año como piloto de reserva y se ganó su lugar tras reemplazar a Jack Doohan a partir del Gran Premio de Emilia-Romaña, en Imola.

Su rendimiento en las últimas competencias mejoró y eso parece haber cambiado la percepción de la cúpula de Alpine sobre su potencial. En tanto, Colapinto ya se concentra en lo que será el Gran Premio de Italia, donde largará desde la decimoséptima posición gracias a una sanción que lo benefició.