Una gran noticia para Gimnasia y Esgrima: Nicolás Romano volvió tras 7 meses de inactividad

El futbolista se lesionó en la pretemporada y había sido intervenido el 24 de enero por el doctor Carlos Bertona.

Primer partido del año para Nico Romano

El último partido que jugó Nicolás Romano fue la final del Reducido por el ascenso a Primera ante San Martín de San Juan, en Córdoba, el 8 de diciembre de 2024, donde el Lobo perdió 2 a 0.

romano 2 El regreso de Romano alegró a todos los mensanas. Foto: Nicolás Romano/UNO

Luego se lesionó en la pretemporada, fue intervenido y atravesó una larga recuperación para poder sumarse al plantel mensana en la parte final de este torneo y con la posibilidad de pelear una vez más por el ascenso a Primera División.

Lo que viene para el Lobo

Al Lobo le quedan cuatro partidos en la fase regular de la Primera Nacional ya que en la próxima fecha visitará a Agropecuario (lunes 15), luego recibirá a San Telmo, visitará a Chacarita y cerrará en condición de local frente a Defensores de Belgrano.

Luego, en caso de terminar primero jugará la final y sino deberá afrontar el Reducido.