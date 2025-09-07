Inicio Ovación Fútbol Nicolás Romano
Una gran noticia para Gimnasia y Esgrima: Nicolás Romano volvió tras 7 meses de inactividad

Nicolás Romano tuvo un domingo con muchas emociones ya que tras 7 meses de inactividad se dio el gusto de volver a las canchas con la camiseta de Gimnasia y Esgrima.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Romano agradece al cielo al momento de ingresar.

Foto: Nicolás Romano/UNO

El delantero superó una severa lesión, ocupó un lugar en el banco de suplentes e ingresó a los 12' del segundo tiempo en el encuentro ante Gimnasia de Jujuy, que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional.

romano 3
Romano ingres&oacute; a los 12' del segundo tiempo tras estar 7 meses sin jugar.

El delantero surgido de las divisiones inferiores del club blanquinegro lució la camiseta número 18 y retornó tras recuperarse en tiempo récord (habitualmente son más de 8 meses) de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El futbolista se lesionó en la pretemporada y había sido intervenido el 24 de enero por el doctor Carlos Bertona.

Primer partido del año para Nico Romano

El último partido que jugó Nicolás Romano fue la final del Reducido por el ascenso a Primera ante San Martín de San Juan, en Córdoba, el 8 de diciembre de 2024, donde el Lobo perdió 2 a 0.

romano 2
El regreso de Romano alegr&oacute; a todos los mensanas.

Luego se lesionó en la pretemporada, fue intervenido y atravesó una larga recuperación para poder sumarse al plantel mensana en la parte final de este torneo y con la posibilidad de pelear una vez más por el ascenso a Primera División.

Lo que viene para el Lobo

Al Lobo le quedan cuatro partidos en la fase regular de la Primera Nacional ya que en la próxima fecha visitará a Agropecuario (lunes 15), luego recibirá a San Telmo, visitará a Chacarita y cerrará en condición de local frente a Defensores de Belgrano.

Luego, en caso de terminar primero jugará la final y sino deberá afrontar el Reducido.

