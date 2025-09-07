Cómo limpiar los vidrios de la casa para que queden impecables y sin rayones

La tierra, la lluvia o incluso el desgaste del clima de todos los días puede provocar que las ventanas y los vidrios de la casa se ensucien todo el tiempo.
En la siguiente nota te enseñaremos a limpiarlos y dejarlos impecables, y lo mejor de todo es que no quedarán con rayones o con marcas de dedos.
El primer paso para limpiar vidrios sucios y marcados es rociarlos con agua limpia. Deja que el agua impregne el vidrio y que empiece a ablandar la tierra y la suciedad pegada. Seca los vidrios con papel de cocina o con un papel absorbente.
A continuación tendrás que preparar una mezcla de agua tibia y alcohol. Rocía las ventanas y seca con papel de cocina. Repite este paso en caso de ser necesario.
En caso de que la suciedad acumulada sea mucha, puedes probar con un truco que pocos conocen: frotar una cebolla contra el vidrio. Lo mejor de todo es que no quedará olor en la ventana, pero ayudará a remover la suciedad.
Una vez que frotaste la cebolla por el vidrio, seca toda la superficie con un paño limpio, de preferencia un trapo de microfibra. Si no queda impecable con una sola pasada, puedes repetir este paso una vez más.
Antes de secar la superficie de vidrio, te aconsejamos rociar las ventanas con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua. Esto también sirve para neutralizar el olor de la cebolla y para remover la suciedad. Seca con papel de cocina o papel absorbente y listo.
En primer lugar, te aconsejamos no usar trapos que estén sucios y llenos de tierra, ya que las pequeñas partículas pueden rayar los vidrios y dejar marcas.
Tampoco se recomienda usar detergentes, ya que pueden contener químicos agresivos, los cuales dañarán la superficie o dejar marcas permanentes.