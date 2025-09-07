Cómo limpiar los vidrios de la casa para que queden impecables y sin rayones

Limpiar ventanas

A continuación tendrás que preparar una mezcla de agua tibia y alcohol. Rocía las ventanas y seca con papel de cocina. Repite este paso en caso de ser necesario.

¿Se puede limpiar un vidrio con una cebolla?

En caso de que la suciedad acumulada sea mucha, puedes probar con un truco que pocos conocen: frotar una cebolla contra el vidrio. Lo mejor de todo es que no quedará olor en la ventana, pero ayudará a remover la suciedad.

Una vez que frotaste la cebolla por el vidrio, seca toda la superficie con un paño limpio, de preferencia un trapo de microfibra. Si no queda impecable con una sola pasada, puedes repetir este paso una vez más.

Antes de secar la superficie de vidrio, te aconsejamos rociar las ventanas con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua. Esto también sirve para neutralizar el olor de la cebolla y para remover la suciedad. Seca con papel de cocina o papel absorbente y listo.

Limpiar vidrios y ventanas

¿Con qué elementos o productos no se aconseja limpiar los vidrios?

En primer lugar, te aconsejamos no usar trapos que estén sucios y llenos de tierra, ya que las pequeñas partículas pueden rayar los vidrios y dejar marcas.

Tampoco se recomienda usar detergentes, ya que pueden contener químicos agresivos, los cuales dañarán la superficie o dejar marcas permanentes.