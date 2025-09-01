Inicio Sociedad Ventanas
Adiós a las ventanas sucias: el dispositivo que las deja relucientes y sin marcas

La limpieza de ventanas será ahora una tarea fácil y rápida gracias a la llegada de un nuevo dispositivo. Cuánto cuesta y cómo conseguirlo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Con la llegada de este dispositivo, la limpieza de las ventanas será más fácil

En el mundo de la limpieza, una de las tareas más agotadoras y difíciles es la de dejar las ventanas limpias y relucientes. Ahora, con el avance de la tecnología, esta promete ser mucho más fácil gracias a la llegada de una particular herramienta.

Este dispositivo puede ser usado en apenas cuestión de segundos, sin importar la época del año en la que estemos: se trata de la aspiradora de ventanas inalámbrica Karcher WV1.

Esta aspiradora de ventanas es recargable y fácil de usar

Un dispositivo que ya conquistó Europa

Este dispositivo es un aparato completamente liviano, fácil de usar y recargable, cuyo objetivo principal es el de dejar tus vidrios, espejos y azulejos relucientes y sin una sola marca.

En otras palabras, esta es una tecnología práctica, ligera y recargable que simplifica la limpieza al aspirar el agua en lugar de usar toallas, lo que acelera el proceso y evita las gotas.

Al funcionar con una batería recargable, este dispositivo proporciona libertad de movimiento, con un fácil manejo y un mejor almacenamiento del agua.

Se utiliza en combinación con una botella pulverizadora y una almohadilla de microfibra para una limpieza previa, y luego el limpiador aspira el líquido que tú mismo debes colocar en tus ventanas de manera previa.

La aspiradora de ventanas es un dispositivo práctico, ligero y recargable

Una vez que termines de usar el dispositivo, deberás vaciar el depósito de agua sucia. Según los expertos, esta tecnología limpia tres veces más rápido que el método convencional.

El precio de este producto y cómo conseguirlo

La limpieza del hogar ya no tiene por qué ser una tarea pesada: con estos dispositivos, cualquier ventana puede quedar reluciente en cuestión de minutos, y la verdad que conseguirlo es muy fácil. Solo tienes que buscar en las redes sociales y páginas de compra, como puede ser Mercado Libre.

En concreto, el precio de esta tecnología variará dependiendo del modelo, aunque en varias tiendas figura con un valor cercano a los $110.000. ¿Te comprarías este producto?

