"Una final adelantada" calificó el Loco Juan Sosa, ex dirigente mensana, al encuentro de este domingo en el estadio Víctor Legrotaglie y fue toda una definición respecto a como se vivió la previa de este encuentro.

La dedicatoria para Riga

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima posaron para la foto con una bandera dedicada al arquero César Rigamonti por el reciente fallecimiento de su padre.

"Fuerza Riga!! Estamos todos con vos" fue el mensaje del plantel banquinegro.

Los 100 partidos de Nadalín

Antes del puntapié inicial los directivos del Lobo mendocino distinguieron a Facundo Nadalín por haber llegado a sus primeros 100 partidos con la camiseta blanquinegra.

El futbolista recibió un cuadro con una camiseta con el 100 y fue muy aplaudido.

gimnasia 3 Foto: Axel Lloret/UNO

Volvió Nicolás Romano tras 7 meses

Nicolás Romano está este domingo en el banco de suplentes después de 7 meses de inactividad por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El futbolista fue intervenido el 24 de enero por el doctor Carlos Bertona y con el número 18 está entre los convocados antes de lo que habitualmente ocurre en este tipo de lesiones.