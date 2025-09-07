Alexis Matteo

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, analizó a Alvarado, su ex equipo y rival este lunes en Mar del Plata.

Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, habló en la previa del encuentro ante Alvarado de Mar del Plata que se jugará este lunes 8 de septiembre desde las 15 en el estadio José María Minella.

El DT del Cruzado enfrentará a su ex equipo por la fecha 30 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

Alexis Matteo y Leandro Gracián
Alexis Matteo, DT del Deportivo Maipú, se saludó en la previa del partido con Leandro Gracián, entrenador de Deportivo Madryn.

El DT arrancó hablando del gran triunfo ante Deportivo Madryn en condición de local, rompiendo un invicto de 15 partidos que ostentaban los sureños: "Fue muy importante lograr los tres puntos, no solamente por el rival que está en los primeros puestos, sino porque siempre es muy importante ganar de local. Es un triunfo que nos da mucha confianza en esta recta final e implica una inyección anímica interesante".

Alexis Matteo y las sensaciones de enfrentar a Alvarado

Con respecto al hecho de tener que enfrentar a Alvarado, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez y en plena lucha por mantener en la categoría, reconoció: "Hay sentimientos encontrados, porque es el club donde yo debuté en Primera como jugador y tengo muchos amigos, aunque como entrenador estuve muy poco. Volver a Mar del Plata es todo un desafío y hemos trabajado para hacer el mejor partido posible".

maipu 12
Deportivo Maipú buscará ganar en Mar del Plata a Alvarado para afianzarse en el Reducido.

Sobre el grupo en el que el Deportivo Maipú se sostiene en el octavo puesto y en zona de clasificación al Reducido, afirmó: "Creo que hay un patrón que es la irregularidad y sobre todo en estas últimas fechas donde empieza a jugar la presión, lo psicológico. Sobre todo para los equipos que están arriba para jugar la final por el ascenso. Cuesta ganar de local y más de visitante".

"El equipo que encuentre una regularidad en estas últimas cinco fechas se va acomodar en el Reducido y va llegar de la mejor manera. Nuestro objetivo es poder meternos en el Reducido y nos quedan cinco fechas para poder lograrlo".

