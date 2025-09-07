Alexis Matteo y las sensaciones de enfrentar a Alvarado

Con respecto al hecho de tener que enfrentar a Alvarado, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez y en plena lucha por mantener en la categoría, reconoció: "Hay sentimientos encontrados, porque es el club donde yo debuté en Primera como jugador y tengo muchos amigos, aunque como entrenador estuve muy poco. Volver a Mar del Plata es todo un desafío y hemos trabajado para hacer el mejor partido posible".

maipu 12 Deportivo Maipú buscará ganar en Mar del Plata a Alvarado para afianzarse en el Reducido. Axel Lloret

Sobre el grupo en el que el Deportivo Maipú se sostiene en el octavo puesto y en zona de clasificación al Reducido, afirmó: "Creo que hay un patrón que es la irregularidad y sobre todo en estas últimas fechas donde empieza a jugar la presión, lo psicológico. Sobre todo para los equipos que están arriba para jugar la final por el ascenso. Cuesta ganar de local y más de visitante".

"El equipo que encuentre una regularidad en estas últimas cinco fechas se va acomodar en el Reducido y va llegar de la mejor manera. Nuestro objetivo es poder meternos en el Reducido y nos quedan cinco fechas para poder lograrlo".