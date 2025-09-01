Lucas Faggioli: dos minutos de juego, gol y festejo especial para el defensor del Deportivo Maipú

lucas faggioli maipú Lucas Faggioli celebrando con sus compañeros su gol para el Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn. Foto: Axel Lloret/UNO.

El zaguero del Botellero ponderó la labor de sus compañeros ante un potente Madryn que se plantó como el líder de la zona pero que no pudo imponerse ante el carácter del elenco dirigido por Alexis Matteo. "El equipo estaba haciendo un trabajo bárbaro, inmenso, contra un equipo que viene primero. Nos empataron desde un tiro libre pero después se dio el gol y lo pudimos ganar. Nos hicimos fuertes de local y lo sacamos adelante", señaló Faggioli.

Restan solo cinco partidos para el final de la segunda rueda y, en la antesala del inicio del Reducido, el defensor del Deportivo Maipú remarcó la dificultad del certamen: "Esta categoría es muy pareja, muy dura, y los partidos se dan por detalles y por suerte nos tocó a nosotros".

Lo que se viene para el Deportivo Maipú

Al Cruzado le quedan tres partidos de visitante y dos de local. El siguiente rival será Alvarado, en Mar del Plata (lunes 8/9), por la fecha 30 de la Primera Nacional. Luego recibirá a All Boys (14/9), visitará a Arsenal (20/9), será por última vez local ante Colegiales (4/10) y luego cerrará ante Atlanta en Villa Crespo (11/10).