Lucas Faggioli: dos minutos de juego, gol y festejo especial para el defensor del Deportivo Maipú

Lucas Faggioli convirtió el segundo gol del Deportivo Maipú en la victoria ante Deportivo Madryn en el Omar Higinio Sperdutti.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lucas Faggioli festejó de manera especial el gol con el Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn. Foto: Axel Lloret/UNO. 

Lucas Faggioli fue el autor del segundo gol del Cruzado (el primero lo marcó Mirko Bonfigli) y su festejo tuvo un sabor especial luego de varios meses con una diversidad de emociones.

"Estoy muy feliz porque pasé unos meses difíciles y también lindos. Mucha gente no lo sabía pero me operaron de meniscos y fue jodido. Pero después nació mi bebé y fueron muchas cosas, muchas emociones. Gracias a Dios me tocó entrar, ayudar al equipo, así que muy feliz", confesó Lucas Faggioli tras la victoria sobre Deportivo Madryn. El defensor del Deportivo Maipú ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo y, dos minutos más tarde, marcó el tanto triunfal del Cruzado.

lucas faggioli maipú
Lucas Faggioli celebrando con sus compañeros su gol para el Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn. Foto: Axel Lloret/UNO.

El zaguero del Botellero ponderó la labor de sus compañeros ante un potente Madryn que se plantó como el líder de la zona pero que no pudo imponerse ante el carácter del elenco dirigido por Alexis Matteo. "El equipo estaba haciendo un trabajo bárbaro, inmenso, contra un equipo que viene primero. Nos empataron desde un tiro libre pero después se dio el gol y lo pudimos ganar. Nos hicimos fuertes de local y lo sacamos adelante", señaló Faggioli.

Restan solo cinco partidos para el final de la segunda rueda y, en la antesala del inicio del Reducido, el defensor del Deportivo Maipú remarcó la dificultad del certamen: "Esta categoría es muy pareja, muy dura, y los partidos se dan por detalles y por suerte nos tocó a nosotros".

Lo que se viene para el Deportivo Maipú

Al Cruzado le quedan tres partidos de visitante y dos de local. El siguiente rival será Alvarado, en Mar del Plata (lunes 8/9), por la fecha 30 de la Primera Nacional. Luego recibirá a All Boys (14/9), visitará a Arsenal (20/9), será por última vez local ante Colegiales (4/10) y luego cerrará ante Atlanta en Villa Crespo (11/10).

