Deportivo Maipú buscará frenar a Deportivo Madryn, líder de la Zona A de la Primera Nacional

A 6 fechas del final el equipo dirigido por Alexis Matteo se mantiene en zona de clasificación al Reducido ya que está octavo en la Zona A con 37 puntos en 28 fechas disputadas.

El ingreso de Matías Villarreal por el lesionado Gastón Mansilla sería el único cambio que presentaría con respecto al equipo que arrancó jugando ante Los Andes.

agüero maipu los andes Ignacio Pietrobono y Aron Agüero serán titulares en el Deportivo Maipú.

Así llega el rival

Deportivo Madryn, líder de la Zona A con 50 puntos, es dirigido por Leandro Gracián y viene de ganarle a Gimnasia y Tiro de local por 2 a 0.

El Aurinegro conserva un invicto de 15 partidos, está haciendo una gran campaña y hasta ahora jugaría la final por el primer ascenso con Gimnasia y Esgrima.

Su última derrota fue en la fecha 13 frente a Los Andes de visitante y por 2 a 1. Este partido se disputó el pasado 3 de mayo.

El historial entre el Deportivo Maipú y Deportivo Madryn

Se enfrentaron en nueve oportunidades, 5 en el Federal A y 4 en la Primera Nacional, con tres triunfos para cada equipo y tres empates.

El último partido fue 1 a 1 en Madryn el 26 de abril pasado. Lo ganaba Deportivo Maipú con un tanto de Pío Bonacci y lo empató Deportivo Madryn a través de Alejandro Gutiérrez Arango.

Deportivo Maipú jugará ante el mismo rival contra el que logró el ascenso a la Primera Nacional el 31 de enero del 2021. Fue por 2 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti con goles de Álvaro Veliez y Matías Persia.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel y Diego Martínez, Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solis y Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero. DT: Leandro Gracián.

Estadio: Deportivo Maipú.

Ärbitro: Lucas Comesaña

Hora: 15.30.