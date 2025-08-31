Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú buscará frenar a Deportivo Madryn, líder de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará este domingo desde las 15.30 con Deportivo Madryn. El Cruzado intentará dar el gran golpe ante un rival que lleva 15 partidos sin perder

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú jugará de local ante el puntero Deportivo Madryn.

Deportivo Maipú jugará de local ante el puntero Deportivo Madryn.

Desde las 15.30 Deportivo Maipú se enfrentará con el puntero Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la 29na fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, será controlado por el árbitro Lucas Comesaña y contará con la transmisión de TyC Sports Play.

Deportivo Maipu uno.
Deportivo Maipú quiere dar el gran golpe frente al puntero.

Deportivo Maipú quiere dar el gran golpe frente al puntero.

El conjunto de calle Vergara viene de igualar 1 a 1 ante Los Andes en condición de local y jugará su segundo encuentro consecutivo en casa.

A 6 fechas del final el equipo dirigido por Alexis Matteo se mantiene en zona de clasificación al Reducido ya que está octavo en la Zona A con 37 puntos en 28 fechas disputadas.

El ingreso de Matías Villarreal por el lesionado Gastón Mansilla sería el único cambio que presentaría con respecto al equipo que arrancó jugando ante Los Andes.

agüero maipu los andes
Ignacio Pietrobono y Aron Agüero serán titulares en el Deportivo Maipú.

Ignacio Pietrobono y Aron Agüero serán titulares en el Deportivo Maipú.

Así llega el rival

Deportivo Madryn, líder de la Zona A con 50 puntos, es dirigido por Leandro Gracián y viene de ganarle a Gimnasia y Tiro de local por 2 a 0.

El Aurinegro conserva un invicto de 15 partidos, está haciendo una gran campaña y hasta ahora jugaría la final por el primer ascenso con Gimnasia y Esgrima.

Su última derrota fue en la fecha 13 frente a Los Andes de visitante y por 2 a 1. Este partido se disputó el pasado 3 de mayo.

El historial entre el Deportivo Maipú y Deportivo Madryn

Se enfrentaron en nueve oportunidades, 5 en el Federal A y 4 en la Primera Nacional, con tres triunfos para cada equipo y tres empates.

El último partido fue 1 a 1 en Madryn el 26 de abril pasado. Lo ganaba Deportivo Maipú con un tanto de Pío Bonacci y lo empató Deportivo Madryn a través de Alejandro Gutiérrez Arango.

Deportivo Maipú jugará ante el mismo rival contra el que logró el ascenso a la Primera Nacional el 31 de enero del 2021. Fue por 2 a 0 en el estadio Omar Higinio Sperdutti con goles de Álvaro Veliez y Matías Persia.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Marcelo Eggel, Matías Villarreal, Mirko Bonfigli y Rubens Sambueza; Franco Saccone y Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel y Diego Martínez, Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solis y Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero. DT: Leandro Gracián.

Estadio: Deportivo Maipú.

Ärbitro: Lucas Comesaña

Hora: 15.30.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas