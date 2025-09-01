Deportivo Maipú y la regularidad como materia pendiente.

Deportivo Maipú y la regularidad como materia pendiente.

Axel Lloret

El enorme triunfo de Deportivo Maipú ante el líder Deportivo Madryn volvió a encender la ilusión. En esta esquizofrenia de resultados, el Cruzado muestra dos caras de un mismo equipo en cada fin de semana, algo que se traduce en las cifras de su estadística.

Ser regular será el desafío para encarar la recta final de la fase final de la Primera Nacional, algo que todavía no puede conseguir en 29 partidos. En el desglose, ganó 10 encuentros, empató otra decena y perdió en 9 más, con una particularidad: solo hilvanó dos éxitos consecutivos una vez en todo el certamen (Almagro y Ferro).

Igual de similares son sus números en cuanto a los goles en el certamen: Deportivo Maipú tiene +1 en la diferencia de tantos porque gritó 28 veces en el arco de enfrente y le hicieron 27 en el propio. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.

maipu 9
Deportivo Maipú solo ganó dos partidos seguidos en el torneo (Ferro y Almagro).

En esto de ganar y perder salpicado, ya venció al líder (Deportivo Madryn) y al tercero de la zona (Tristán Suárez), aunque cayó con el escolta (Atlanta) y el cuarto de la tabla (San Miguel). Afirmando en el octavo lugar con 40 puntos, tiene a diez de distancia el primer puesto y le sacó tres de ventaja a Los Andes (el principal perseguidor).

Por delante, Deportivo Maipú tiene cinco partidos para bajar el telón de la primera ronda, cuatro de ellos ante rivales que están afuera del lote de clasificados: Alvarado (último), All Boys (11°), Arsenal (antepenúltimo) y Colegiales (13°), mientras que cerrará contra el Bohemio en Villa Crespo.

Con pasajes de muy buen fútbol y actitud para ganar partidos chivos, el Cruzado depende de sí mismo para convencerse definitivamente que puede estar en la pelea. No fue menos que nadie y le jugó de igual a igual a los picantes pero no pudo sostenerlo en el tiempo. Si logra ser regular, habrá que anotarlo en la discusión.

Gimnasia va por la recuperación en la Primera Nacional

El Lobo se pone al día en la continuidad de la fecha 29 de la Primera Nacional. Este lunes desde las 17.10, el Lobo de Ariel Broggi visita en Mataderos a Nueva Chicago. ¿El probable? Lautaro Petruchi; Facuno Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Ferrerya.

