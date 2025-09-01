maipu 9 Deportivo Maipú solo ganó dos partidos seguidos en el torneo (Ferro y Almagro). Axel Lloret

En esto de ganar y perder salpicado, ya venció al líder (Deportivo Madryn) y al tercero de la zona (Tristán Suárez), aunque cayó con el escolta (Atlanta) y el cuarto de la tabla (San Miguel). Afirmando en el octavo lugar con 40 puntos, tiene a diez de distancia el primer puesto y le sacó tres de ventaja a Los Andes (el principal perseguidor).

Por delante, Deportivo Maipú tiene cinco partidos para bajar el telón de la primera ronda, cuatro de ellos ante rivales que están afuera del lote de clasificados: Alvarado (último), All Boys (11°), Arsenal (antepenúltimo) y Colegiales (13°), mientras que cerrará contra el Bohemio en Villa Crespo.

Con pasajes de muy buen fútbol y actitud para ganar partidos chivos, el Cruzado depende de sí mismo para convencerse definitivamente que puede estar en la pelea. No fue menos que nadie y le jugó de igual a igual a los picantes pero no pudo sostenerlo en el tiempo. Si logra ser regular, habrá que anotarlo en la discusión.

Gimnasia va por la recuperación en la Primera Nacional

El Lobo se pone al día en la continuidad de la fecha 29 de la Primera Nacional. Este lunes desde las 17.10, el Lobo de Ariel Broggi visita en Mataderos a Nueva Chicago. ¿El probable? Lautaro Petruchi; Facuno Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Luciano Cingolani, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Nicolás Ferrerya.