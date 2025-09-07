El otro duelo tras un femicidio: cómo se acompaña a las familias para afrontar un proceso penal

La abogada querellante es Susana Soleti, quien explicó cuál es la finalidad del programa y qué intentan reparar en estos procesos judiciales.

Sandra Sánchez femicidio Guaymallén Sandra Sánchez, la última de las víctimas de femicidio. Su familia está recibiendo asesoramiento del Ministerio de Seguridad. Redes sociales

Afrontar el doloroso proceso judicial de los femicidios

El proceso judicial que viene detrás de un femicidio es una extensión del trauma: las personas a las que les falta una mujer de su entorno tienen que revivir una y otra vez los hechos que produjeron esa pérdida. Muchas veces, esto implica enfrentar al femicida por primera vez después de lo ocurrido.

En este sentido, Soleti explicó que en este programa se intenta mitigar el shock que esto produce, pero al mismo tiempo, explicar el proceso legal porque aunque sea doloroso, los familiares y amigos quieren estar presentes en las audiencias y necesitan entender. Y de eso se ocupa ella.

Cuáles son los casos de femicidio en los que es querellante el Ejecutivo

Soleti detalló cuáles son los casos de femicidio en los que el ministerio de Justicia y Seguridad es querellante. Pero, explicó que también se está reuniendo con la familia de Sandra Sánchez y probablemente asuma su representación.

Los casos de femicidio en los que el Estado ya es querellante, son los de Morena Bisotto, Antonia Falcón, Alejandra Cuevas y Flora Moyano. Además, se suma en el intento de femicidio de una mujer en Tupungato, que fue herida en el cuello por su ex pareja, pero que pudo salvar su vida porque la asistieron personas que presenciaron el hecho.

Casi todos estos casos, manifestó la profesional, están en la etapa de juicio por jurado y con los imputados detenidos.

Los casos en los que el ministerio es querellante, son los siguientes: