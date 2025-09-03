Con el asesinato en Guaymallén ya son 8 los femicidios en Mendoza en lo que va de 2025

Marcha Ni Una Menos 2.jpeg Reclamos en Mendoza contra los femicidios. Foto: Ni Una Menos Mendoza

Ocho femicidios en Mendoza en lo que va del año

Los femicidios registrados en Mendoza este año se produjeron en Guaymallén (2), Las Heras (2), Junín, Capital, Rivadavia y San Rafael.

La mayoría de las víctimas tenía 45 años o más y sólo dos eran del rango etario considerado joven: una de 27 y otra de 31.

Lo destacable dentro de este panorama es que los esclarecimientos de los casos permitieron dar con los autores de estos homicidios, caratulados como femicidios. No obstante, en tres situaciones los femicidas también murieron por suicidios, o heridas graves.

Se había registrado una "pausa" en Mendoza luego del asesinato de Carla del Souc en marzo, ocurrido en Rivadavia. El siguiente femicidio ocurrió en junio y recientemente hubo otros dos, uno en San Rafael y el otro el de este martes en Guaymallén.

Los femicidios de 2025

Antonia Falcón femicidio Guaymallén.jpg Antonia Falcón, primera víctima de femicidio en Mendoza en 2025. Foto: Archivo Diario Uno

28 de enero: Antonia Falcón (60 años) en Guaymallén. Fue prendida fuego en su casa de Guaymallén. Tuvo una muerte "violenta e intencional", según indicó el informe del Cuerpo Médico Forense. La jueza Amalia Yornet dictó la prisión preventiva de Damián Darío Orozco, el hombre de 42 años detenido desde el mismo día del crimen e imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género -femicidio-.

Alejandra Cuevas femicidio.jpg Alejandra Cuevas. Foto: Archivo Diario UNO

31 de enero: Alejandra Cuevas (48) en Las Heras. Fue buscada durante 12 días hasta que su cuerpo fue encontrado quemado en un descampado de Las Heras. Un hombre de 37 años fue acusado por femicidio. Se trata de Néstor Rabanos (37) .

Valeria Speziale Asesinada en Junín.jpg Valeria Eliana Speziale. Foto: Archivo Diario UNO

17 de febrero: Eliana Speziale (45) en Junín. El cuerpo fue hallado tras una limpieza en la central hidroeléctrica de Junín. Un ex policía, de apellido Castro. quien tenía una relación cercana con la víctima, fue sindicado como el autor del crimen.

Verónica Magallanes incendio femicidio.jpg Verónica Magallanes. Foto: Archivo Diario UNO

17 de marzo: Verónica Magallanes (49) en Capital. Falleció debido a las graves quemaduras que sufrió tras el incendio que generó presuntamente su ex pareja. El ex policía Rolando Celedón -también fallecido- fue el autor de este doble asesinato (también murió por las quemaduras el hijo de la pareja).

Carla Del Souc (1).jpg Carla del Souc. Foto: Archivo Diario UNO

22 de marzo: Carla del Souc (27) en Rivadavia. Fue asesinada por su ex pareja quien se quitó la vida luego del femicidio. Trabajaba de maestra en el jardín maternal Arcoíris Mágico. El agresor fue identificado como Federico Daniel Acevedo.

Flora Inés Moyano Flora Inés Moyano. Foto: Archivo Diario UNO

27 de julio: Flora Moyano (61) en Las Heras. Una jueza dictó la prisión preventiva contra Walter Molina (60), detenido prácticamente desde el momento del femicidio. Mantenían una relación. El día del femicidio Molina se encontraba gozando de una de las salidas transitorias que tenía cada 14 días. Pero lo hacía con una pulsera de GPS del Servicio Penitenciario. El geoposicionamiento detectó que durante esas horas el hombre salió de la casa de su madre en el barrio Democracia y caminó algunas cuadras hasta el descampado donde finalmente fue encontrado el cadáver de Flora.

rocio collado femicidio san rafael Rocío Collado Foto: Archivo Diario UNO

26 de agosto: Rocío Collado (31) en San Rafael. Fue encontrada sin vida dentro de su camioneta. El Cuerpo Médico Forense reveló cuál fue la causa de muerte. Yamil Yunes fue acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. De acuerdo con la información preliminar de los estudios al cadáver, Rocío murió por asfixia.

Sandra Sánchez femicidio Guaymallén Sandra Sánchez. Foto: Ministerio de Seguridad

2 de septiembre: Sandra Sánchez (57) en Guaymallén. Un hombre de 57 años fue detenido este martes por ser el principal sospechoso del femicidio. La mujer vivía en la calle Rópolo al 6500, donde fue apuñalada. Murió en la vereda de su casa. El detenido en el lugar del hecho es Enzo Valdovino, quien era la ex pareja de la mujer asesinada. Así se desprende del parte policial suministrado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.