Femicidio: revelaron que la muerte de la mujer calcinada en su casa de Guaymallén fue "violenta e intencional"

A todos estos datos de la investigación también se sumaron los testimonios de vecinos, amigos y familiares, quienes indicaron que Antonia tenía problemas hacía un tiempo con su inquilino, quien se había puesto violento en el último tiempo.

Se espera que con el correr de las horas el fiscal Carlos Torres decida la situación procesal del detenido sospechoso del presunto femicidio a la enfermera Antonia Falcón.

Los días previos al femicidio ocurrido en Guaymallén

Daniel vive en el barrio San Vicente II y conoce a Antonia Falcón hace 30 años. Contó al periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil que la vio horas antes de su muerte, y le había expresado que le tenía miedo a su inquilino.

Relató que era enfermera, tenía 1 hija mujer y 4 varones, era muy servicial y siempre estaba para ayudar a quien lo necesitara. Pero Daniel indicó que también conocía desde chico al inquilino, Damián Orozco, de 42 años: "Lo conocía de pibe porque jugaba con sus hijos y mis hijos acá en el barrio. Nunca pensé que era violento".

femicidio barrio San Vicente II Guaymallén Antonia Falcon.jpg El femicidio ocurrió en una casa del barrio San Vincente II, de Guaymallén, donde la mujer fue encontrada por su hijo. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

"Ella el día anterior estuvo en mi casa y me comentó que tenía miedo porque se había puesto violento. Esa noche le dijo que se fuera de la casa porque ella no quería que estuviera más porque tenían muchas discusiones, peleas, y ya tenía mucho miedo", detalló el vecino de la víctima de femicidio, quien le dijo que ante cualquier cosa fuera a buscarlo que él la ayudaría.

"En la madrugada del miércoles sentimos gritos. Pedían ayuda y salimos. Era Lucas, su hijo, quien vio que algo pasaba. Se veía que salía humo de la casa de ella y pensamos que era un incendio", señaló.

El hijo de la víctima derribó el portón de la casa a patadas para poder entrar, mientras otros vecinos llamaron al 911 para pedir auxilio, aunque no sabían bien qué era lo que pasaba. Cuando entraron vieron a la mujer prendida fuego sentada en una silla. Los Bomberos terminaron de extinguir las llamas.

Otro vecino se había subido al techo para tirar agua y desde allí vio a Orozco que intentaba escapar. Lo agarraron entre todos y lo sacaron de la casa. Daniel indicó que el hijo de Antonia estaba muy enojado y le pegó una piña, mientras lo acusaba de la muerte de su madre.

Antonia Falcón femicidio Guaymallén 3.jpg Antonia Falcón tenía 60 años y era madre de 5 hijos. Era enfermera y sus vecinos aseguraron que era muy servicial con todos.

Los vecinos los separaron y cuando llegó la Policía lo subieron a un móvil. "Nosotros les dijimos que él tenía algo que ver con lo que había pasado". Además, Daniel describió: "Antonia tenía una sábana en el cuello que estaba quemada pero no en la totalidad", y creen que con eso el autor intentó ahorcarla.

Además, manifestó que Antonia estaba como "untada con un aceite", y que los Bomberos habían sacado una garrafa con la manguera cortada, con lo que le habría prendido fuego la silla, ya que la casa no estaba incendiada. En el lugar donde vivía Orozco, los policías secuestraron un bidón de aceite de cocina: "Para mi ella estaba untada con eso".

Magdalena, otra amiga de la mujer de 60 años, describió una situación similar: "Me dijo que estaba renegando con él. El lunes la vi y la noté rara. Me contó que Orozco -el inquilino- se estaba portando mal, que no le pagaba el alquiler, que había perdido la llave, la trataba mal y estaba medio violento. Yo le dije que se adelantara, que le sacara las cosas y cuando volviera se encerrara y llamara a la Policía. Nunca jamas pensé que ella iba a terminar así".