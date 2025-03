Conmoción en Rivadavia por el femicidio de una joven maestra de jardín

Carla del Souc femicidio.jpg Carla y Gisel Del Souc.

"Tu corazón era tan noble tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todos, me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor no quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuanta q no es una pesadilla es la realidad", continuó.

"Dame fuerzas para sostener a la mami y al papi, dame fuerzas para poder seguir porque no sé cómo se hace", completó.

Su primo Mariano también utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje: "Siempre te recordaré Carla, todavía no lo puedo creer, ¿Por qué a vos? No merecías nada de esto".

El mensaje de la Municipalidad de Rivadavia por el femicidio de Carla

La Municipalidad de Rivadavia emitió un comunicado en señal de luto por el femicidio de Carla Janet Del Souc: "Acompañamos a su familia, amigos y compañeras de trabajo en este difícil momento. Su compromiso con la educación inicial fue y será un gran aporte a nuestra comunidad".

El instituto de educación superior Humberto Tolosa expresó: "Esperamos que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.Toda la Comunidad Educativa te recordará con mucho cariño".

Carla murió de una puñalada en el cuerpo

Este sábado pasadas las 22 se produjo un nuevo femicidio, en el que el agresor fue visto por varios testigos. Luego de matar a su víctima, el atacante se quitó la vida.

El femicidio ocurrió cuando un sujeto atacó con un cuchillo a su ex pareja en un mercadito llamado “El Tata Juan” ubicado en Lavalle y Remedios de Escalada de Rivadavia y murió por las lesiones que se autoprovocó cuando estaba a punto de ser detenido por la Policía.

La víctima fatal fue identificada como Carla Janet Del Souc, maestra jardinera de 27 años, quien fue asesinada de un puntazo en el cuello.

Las estadísticas alarman porque supera el total de los casos que se contabilizaron en todo el 2024.

El agresor fue identificado como Federico Daniel Acevedo, quien se quitó la vida cuando la Policía estaba por detenerlo.