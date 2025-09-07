La frustración de Colapinto tras quedar en el puesto 17 del GP de Italia de Fórmula 1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamAlpineArg/status/1964702916486615407&partner=&hide_thread=false La frustración es nornal. Hoy no había nada para hacer. Evidentemente esperaban algo extraordinario que no pasó. Es lo que hay que esperar al no tener un coche en condicionespic.twitter.com/5Ch96WFt9A — Alpine Argentina F1 (@TeamAlpineArg) September 7, 2025

"¿Franco, intercambiaron posiciones al final con Gasly?", le preguntaron a Colapinto en la zona mixta. "Sí", respondió el joven de 22 años nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires. "¿Con qué objetivo?". "No sé, no sé", contestó y sonrió con algo de ironía. El enojo se ke notaba en la cara.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el puesto 17 con su Alpine en el GP de Italia de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, y no pudo superar esa posición.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

En dos semanas se correrá en Bakú y Briatore seguirá sacando conclusiones para elegir al segundo piloto de Alpine para 2026. Gasly firmó la extensión del contrato, con aumento de salario incluido de 10 a 16 millones de dólares y queda determinar quién será el compañero. Colapinto tiene chances, según confirmó el piamontés.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1

Tras correr en Italia, Colapinto afrontará el GP de Azerbaiyán, desde el 19 al 21 de septiembre.