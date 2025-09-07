Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Automovilismo

La frustración de Colapinto tras quedar en el puesto 17 del GP de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto quedó frustrado tras salir en el puesto 17 del GP de Italia de Fórmula 1, que se corrió este domingo en Monza

Franco Colapinto no anduvo bien en Monza.

El piloto Franco Colapinto se mostró frustrado tras salir en el puesto 17 del GP de Italia de Fórmula 1, que se corrió este domingo en el circuito de Monza. El Alpine no tuvo un buen rendimiento y por ello el argentino repitió otras actuaciones de carreras anteriores que lo dejaron bajoneado.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", dijo Colapinto en zona mixta tras la frustrante carrera que lo dejó mal posicionado.

Colapinto repitió la mala actuación de otras veces.

"No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo", dijo con relación a que no pudo hacer una buen carrera en Monza porque el monoplaza que maneja no responde.

"¿Franco, intercambiaron posiciones al final con Gasly?", le preguntaron a Colapinto en la zona mixta. "Sí", respondió el joven de 22 años nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires. "¿Con qué objetivo?". "No sé, no sé", contestó y sonrió con algo de ironía. El enojo se ke notaba en la cara.

Cómo fue la carrera de Colapinto

Colapinto finalizó en el puesto 17 con su Alpine en el GP de Italia de Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, y no pudo superar esa posición.

Durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

En dos semanas se correrá en Bakú y Briatore seguirá sacando conclusiones para elegir al segundo piloto de Alpine para 2026. Gasly firmó la extensión del contrato, con aumento de salario incluido de 10 a 16 millones de dólares y queda determinar quién será el compañero. Colapinto tiene chances, según confirmó el piamontés.

Lo que viene para Colapinto en la Fórmula 1

Tras correr en Italia, Colapinto afrontará el GP de Azerbaiyán, desde el 19 al 21 de septiembre.

