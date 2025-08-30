El DT tomó nota y modificó la pizarra a tiempo. Al complemento, Independiente Rivadavia salió con Mauricio Cardillo en ese lugar, un volante con dinámica que le dio equilibrio a la línea de cinco que completaron Iván Villalba, Sheyko Studer, Leonard Costa y Luciano Gómez.

Tercer acto: el rearmado tras la roja de Leonard Costa

Tras quedar 10 contra 11 por la expulsión al uruguayo, Alfredo Berti reseteó su equipo: 5-3-1 y recambio para tener pierna fresca en una cancha pesada por la lluvia. Bonifacio, Villalba, Osella, Studer, Souto en el bloque defensivo; Cardillo, Bottari y Bucca más Sebastián Villa contra el mundo.

La Lepra bancó casi 35 minutos en desventaja númerica y se defendió cerca de un inquebrantable Ezequiel Centurión. Los cambios le dieron aire y lucidez para el tramo final de un partido con un enorme desgaste físico.

¿Cómo se llama la obra?

Triunfazo de Independiente Rivadavia. Por el rival y su propuesta saludable de intentar siempre jugar, por el contexto de una cancha dura por la cantidad de agua y por quedar en desventaja numérica casi todo el complemento. La Lepra volvió a ganar y bajó el telón merodeando la clasificación en su zona y cerca de los puestos de Copa Sudamericana. Que se venga Tigre y la Copa Argentina.