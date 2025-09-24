Daniel Vila confirmó que el partido entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se jugará en el Bautista Gargantini

daniel vila radio nihuil vila versus tomba.jpeg Daniel Vila confirmó que en el Gargantini se jugará Independiente Rivadavia-Godoy Cruz. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

La opción de jugar entre leprosos y tombinos en el Malvinas Argentinas nació con el objetivo de darle lugar al folclore futbolero y tener la presencia de las dos hinchadas en el vibrante encuentro luego de un lapso de tiempo sin poder cruzarse por partidos oficiales. Asimismo, la intención de Independiente -dada su localía- era aprovechar la recaudación de las entradas de ambas parcialidades para invertirlas en las renovaciones que iniciarán en el estadio Bautista Gargantini el año próximo.

El presente de Independiente Rivadavia y la competitividad de los equipos en Mendoza

En otro apartado, el mandatario de Independiente Rivadavia se refirió al auspicioso presente del equipo que dirige Alfredo Berti y sostuvo: "Estamos a tres puntos de entrar en las copas, esperando por jugar la Copa Argentina y estamos a tres puntos de entrar en los playoffs. Todavía no está todo dicho así que hay que seguir peleando".

Hinchas-Independiente-Rivadavia-1.jpg La Lepra hará de local en el Bautista Gargantini ante Godoy Cruz.

Por otra parte, el Doctor Vila se refirió a la actualidad de su par de Parque General San Martín, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, y le auguró un buen fin de torneo para lograr adjudicarse el ascenso a la Primera División. "Mendoza ha venido muy dormida, muy retrasada fruto de la falta de competencia de no enfrentarse en los clásicos. Esa rivalidad, esa competencia, es sana para el fútbol en las provincias o en las ciudades donde tienen dos equipos, o más, jugando esos clásicos como en Santa Fe, la ciudad de Rosario, en Córdoba, La Plata. El fútbol crece porque la competencia y rivalidad hace que crezca. Así que Dios quiera que Gimnasia pueda llegar y que nosotros nos quedemos ahí muchos años, lo mismo que Godoy Cruz. Y si algún otro equipo puede ascender, bienvenido sea".