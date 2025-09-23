Llamativo: qué pasó en la vuelta de Miguel Ángel Russo a los entrenamientos de Boca tras estar internado

Tras el día libre que tuvo el plantel xeneize el pasado lunes, el conjunto de La Ribera debía retornar a las prácticas sin saber quien estaría a cargo de la misma por la internación del entrenador de 69 años.

Juan Román Riiquelme le dio su apoyo a Miguel Ángel Russo

Riquelme le dio su apoyo al DT. La cuenta oficial de Instagram de Boca posteó una foto en la que el presidente auriazul abraza a Russo, dejando en claro que respalda al entrenador.

A principios de mes, el entrenador nacido en Lanús debió ser internado durante cuatro días en el sanatorio Fleni por una infección urinaria, la cual lo dejó fuera de sus labores por diez días.

Miguel Ángel Russo Russo preocupa al Mundo Boca.

Boca se enfrentará a Defensa y Justicia en Florencio Varela el próximo sábado a partir de las 19, en un partido correspondiente a la decima fecha del Torneo Clausura 2025.

Russo recibió el alta médica, habrá que esperar para conocer cómo evolucionará en los próximos días su salud. Por lo pronto, se espera que “Miguelo” diga presente en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

El probable equipo de Boca para enfrentar a Defensa y Justicia:

Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel, Milton Giménez.