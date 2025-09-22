El estado de salud de Russo

Por la mañana el entrenador asistió a la clínica para realizarse estudios médicos que estaban previamente programados; no obstante, los especialistas notaron que no se encontraba de maneras óptimas presentando signos de cansancio y debilidad.

Es por eso que decidieron hitradarlo a través de sueros, teniendo en cuenta que podría tratarse de un cuadro de deshidratación. Las expectativas son buenas y creen que podrían darle el alta hoy mismo.

Tras el empate 2 a 2 entre Boca y Central Córdoba, el cuerpo técnico decidió que los jugadores tengan la jornada liberada, por lo tanto, el plantel no estará a cargo de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes son los encargados de dirigir los entrenamientos del Xeneize cuando Russo debe ausentarse.

En la anterior internación el entrenador fue dado de alta el 5 de septiembre luego de sufrir una infección urinaria. Después mantuvo reposo en su hogar, con el objetivo de alcanzar una mejor recuperación. Allí su estado de salud fue controlado por el personal de salud y también recibió una serie de sesiones de fisioterapia.

Luego del partido frente a Rosario Central, el entrenador se refirió a los rumores en torno a su salud y fue categórico: "Dijeron muchas tonterías mías, que me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Si yo estoy trabajando, es porque tengo el alta de todo".