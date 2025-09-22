Inicio Ovación Fútbol River Plate
El River que prepara Gallardo para dar vuelta la serie ante Palmeiras

River se medirá este miércoles ante Palmeiras, en Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Carolina Quiroga
River se prepara para el duelo ante Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores. 

River se prepara para enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el Allianz Parque de Brasil, el Millonario buscará la proeza el próximo miércoles para conseguir su boleto a semifinales del torneo.

Luego de la derrota en la instancia de ida en el Monumental, Marcelo Gallardo diagrama modificaciones para visitar al Verdao en suelo brasileño. La primera duda es si repetirá el esquema con 3 defensores, en un 3-5-2, o si reconfigurará el equipo y parará un clásico 4-3-3.

river palmeiras
River piensa en el duelo ante Palmeiras del próximo miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El cambio obligado que tendrá el Muñeco será la salida de Sebastián Driussi del esquema ofensivo de River a causa de una lesión. Además, Gallardo le dará salida al mendocino Enzo Pérez que, en la ida en el Monumental, sufrió con la velocidad de Palmeiras y se fue reemplazado en el entretiempo. En su lugar ingresaría Giuliano Galoppo, quien ya cumplió la fecha de suspensión, y sería de la partida junto a Juan Portillo y Kevin Castaño en el mediocampo.

En la defensa, pese a la sobrecarga en el gemelo que presentó Lautaro Rivero en la derrota de River ante Atlético Tucumán, el joven de 21 años estaría presente en el duelo ante Palmeiras junto a Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta. En cuanto al resto del equipo, este lunes el Muñeco Gallardo terminará de delinear el once inicial que saltará al campo de juego en Brasil.

El probable once de River para enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Si la opción de Gallardo pasa por un River con 4-3-3, la formación sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maxi Salas.

En caso de inclinarse el DT por un 3-5-2, el once sería con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Marcos Acuña; Facundo Colidio y Maxi Salas.

