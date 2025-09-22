El River que prepara Gallardo para dar vuelta la serie ante Palmeiras

El cambio obligado que tendrá el Muñeco será la salida de Sebastián Driussi del esquema ofensivo de River a causa de una lesión. Además, Gallardo le dará salida al mendocino Enzo Pérez que, en la ida en el Monumental, sufrió con la velocidad de Palmeiras y se fue reemplazado en el entretiempo. En su lugar ingresaría Giuliano Galoppo, quien ya cumplió la fecha de suspensión, y sería de la partida junto a Juan Portillo y Kevin Castaño en el mediocampo.

En la defensa, pese a la sobrecarga en el gemelo que presentó Lautaro Rivero en la derrota de River ante Atlético Tucumán, el joven de 21 años estaría presente en el duelo ante Palmeiras junto a Paulo Díaz y Lucas Martínez Quarta. En cuanto al resto del equipo, este lunes el Muñeco Gallardo terminará de delinear el once inicial que saltará al campo de juego en Brasil.

El probable once de River para enfrentar a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Si la opción de Gallardo pasa por un River con 4-3-3, la formación sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Maxi Salas.

En caso de inclinarse el DT por un 3-5-2, el once sería con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Marcos Acuña; Facundo Colidio y Maxi Salas.