Mientras Independiente Rivadavia apunta a meterse por primera vez en su historia en una copa internacional para 2026, Godoy Cruz quiere alejarse de los últimos puestos para que no esté comprometida su permanencia en la Liga Profesional.

Lo cierto es que los dos representantes mendocinos sumaron un punto que tiene gusto a poco y para alcanzar sus objetivos necesitan ganar más seguido para sumar de a tres.

godoy cruz 3 Foto: Axel Lloret/UNO

La Lepra en la lucha por entrar a las copas

Faltando 7 fechas para completar la fase regular del Clausura, Independiente Rivadavia ocupa el puesto 12 con 36 puntos y está a solo 3 de Huracán, que es su próximo rival y hoy sería el último clasificado a la Copa Sudamericana del año que viene.

Lepra

Tigre y el Globo, ambos con 39 puntos, están en puestos de clasificación, detrás está Racing (38) y lo sigue Lanús que por ahora suma los mismos puntos que los dirigidos por Alfredo Berti.

Más atrás, con 33 unidades y un partido menos, Independiente y Estudiantes podrían alcanzar a la Lepra y meterse en la pelea.

La distancia no es muy grande, pero está claro que para tener chances el equipo del Parque necesita ganar y mejorar una campaña que en el actual torneo tiene solo 2 victorias, 3 empates y 4 caídas.

El Tomba en la disputa por mantener la categoría

El punto obtenido por Godoy Cruz en su cancha tampoco parece demasiado importante en la disputa por la permanencia, aunque adquiere más valor por las derrotas de San Martín de San Juan y Aldosivi que por ahora comparten la última posición de la tabla anual y estarían perdiendo la categoría.

godoy cruz 2 Foto: Axel Lloret/UNO

Los marplatenses y los sanjuaninos (también últimos en los promedios) tienen 18 puntos, Talleres también empató para llegar a 20 y el Tomba con el empate sumó 25 unidades para acercarse a Gimnasia La Plata, Belgrano (ambos con 26); Sarmiento y Banfield (27).

El Expreso se ha distanciado un poco de los equipos más comprometidos, pero la realidad es que el tan ansiado triunfo en el Gambarte le hubiera permitido estar mucho más tranquilo.

Lo que viene para Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura

28/9 vs. Huracán (L)

5/10 vs. Racing (V)

12/10 vs. Godoy Cruz (L)

19/10 vs. Banfield (L)

2/11 vs. Aldosivi (V)

9/11 vs. Central Córdoba (L)

16/11 vs. Defensa y Justicia (V)

Lo que viene para Godoy Cruz en el Torneo Clausura