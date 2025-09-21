En el 15 de Abril, el delantero tuvo un encuentro más que aceptable y no solo por el gol. Actúo como referencia y faro permanente para que el equipo tenga descarga y pueda despegar del fondo. Es más, ganó por arriba once pelotas y fue más que efectivo, porque tuvo dos chances, una que terminó en gol y otra que salvó de milagro Tagliamonte.

Independiente Rivadavia encontró un tridente de ataque que sigue creciendo: la pimienta de Matías Fernández, el diferencial de Sebastián Villa y el goleador paraguayo. De hecho, el primer tanto nace de un pase del 9 en salida y una enorme corrida de Fernández que culminó en el autogol de Pittón.

Aún sin estar en su plenitud física, Alfredo Berti lo mantuvo en cancha y volvió a completar 90 minutos luego de dos meses (la última vez había sido el 25 de julio versus Belgrano por la tercera fecha). Sumar continuidad y rodaje serán fundamental para que siga en levantada. Un motivo para sonreír.

La palabra de Álex Arce

Una vez consumado el 2-2 entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe, Alex Arce enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial, la cual estuvo a cargo de TNT Sports. El Paragua, elegido como uno de los futbolistas destacados del encuentro, brindó sus sensaciones tras haber sumado un punto en condición de visitante.

"Fue un partido muy duro. Creo que nosotros merecimos un poco más., hicimos el desgaste, el esfuerzo... Pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que este punto nos va a servir mucho. En lo personal estoy contento por el gol y por ayudar el equipo", comenzó el goleador de Independiente Rivadavia.